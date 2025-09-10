My mother è una dramedy turca che accontenterà gli amanti di Terra amara con una bellissima storia su madre e figlia. Protagonista è Özge Gürel

My Mother, film su Canale 5 diretto da Mustafa Kotan

Mercoledì 10 settembre, in prima serata su Canale 5, alle 21.30, andrà in onda il film drammatico turco My Mother. Uscito nel 2019 con il titolo originale Annem, è diretto da Mustafa Kotan e soddisferà tutti i fan delle dizi distribuite da Mediaset. Le protagoniste sono Sumru Yavrucuk che recita nei panni di Ayşe e la giovane Özge Gürel, molto amata dal pubblico televisivo, nel ruolo di Nazli. Completano il cast Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş e altri interpreti di spicco del panorama turco.

La trama del film My Mother: il dramma turco che racconta il legame tra madre e figlia

In My Mother Nazli è una giovane ragazza cresciuta in un piccolo villaggio turco insieme alla madre Ayşe, donna forte e che ha sacrificato tutta la sua vita per garantire un futuro migliore alla figlia. Ma Nazli, è desiderosa di emanciparsi e decide di lasciare tutto alle spalle e trasferirsi in città.

La mamma farà di tutto per garantirle una vita all’altezza delle sue aspettative e far sì che la figlia possa frequentare la prestigiosa univesità che desidera. Nazli tuttavia si vergogna delle sue origini e una volta lasciato il nido familiare si comporta in modo freddo e distaccato e rompe i rapporti con sua madre. Anni dopo, presa dal rimorso e dai ricordi, Nazli tornerà al villaggio per riabbracciarla…