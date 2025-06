My Spy è un divertente commedia d'azione col gigante Dave Bautista e la piccolissima Chloe Coleman. La regia è di Peter Segal

My Spy, film su Italia 1 diretto da Peter Segal

Lunedì 30 giugno, in prima serata, alle ore 21:20, su Italia 1, andrà in onda My Spy, una frizzante commedia d’azione del 2020 firmata dal regista Peter Segal, già noto per aver diretto film di successo come Get Smart e 50 volte il primo bacio.

Stavolta Segal ci porta nel mondo dello spionaggio con un tono leggero e divertente, miscelando con sapienza adrenalina e umorismo.

Protagonista assoluto è Dave Bautista, l’ex lottatore diventato attore, già amato in ruoli come Drax nei film Marvel. Qui si cimenta in un personaggio spigoloso fuori ma sorprendentemente tenero dentro. Accanto a lui spicca la giovanissima e talentuosa Chloe Coleman, nel ruolo della vivace Sophie. Completano il cast Kristen Schaal, Ken Jeong e Parisa Fitz-Henley.

La trama del film My Spy: una missione inaspettata

La storia di My Spy ruota attorno a JJ, un ex soldato, scelto per entrare nei ranghi della CIA, ben presto retrocesso a mansioni minori a causa della sua tendenza a risolvere tutto a suon di esplosioni.

Dopo aver mandato in fumo un’operazione delicata sul traffico di plutonio, JJ si ritrova incaricato di una missione più semplice, cioè sorvegliare una donna americana.

Si chiama Kate ed è con la figlia Sophie, tuttavia sono parenti di un pericoloso trafficante d’armi. L’obiettivo della missione è scoprire se sono in possesso di preziosi piani segreti. Insieme all’analista informatica Bobbi, dunque, JJ piazza delle microcamere, ascolta le conversazioni e osserva da lontano.

Ma quando Sophie, ragazzina brillante e curiosa, scopre la sorveglianza e riesce a rintracciare la postazione della CIA, cambia tutto. Anziché spaventarsi, Sophie fa a JJ una proposta inaspettata. Non rivelerà nulla alla madre, a patto che lui diventi il suo amico e mentore come spia.

JJ, a disagio e senza alternative, accetta. Seguono scene irresistibili in cui la spia burbera viene trascinata in feste di compleanno, compiti di scuola e drammi infantili, mentre Sophie impara l’arte dello spionaggio e JJ inizia a conoscere un lato di sé che non sapeva di avere.

Con il passare dei giorni nasce un legame speciale tra l’ex militare e la bambina. Anche con Kate sembra accendersi una nuova scintilla. Però il pericolo è in agguato e Victor, il temuto zio di Sophie, scopre tutto e arriva a Chicago per mettere le mani sui piani segreti. La situazione precipita e Sophie viene rapita, perciò JJ e Kate devono allearsi per salvarla. Il film procede poi tra inseguimenti, colpi di scena e una manciata di risate.