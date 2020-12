Mydrama finalista a X Factor 2020?/ Mika la boccia: “Devi trovare un equilibrio!”

Mydrama finalista a X Factor 2020 con Izi e Carl Brave?

Ancora una volta toccherà a Mydrama tenere alta l’asticella della ‘non normalità’ ad X Factor 2020 adesso che Benedetta e i Melancholia sono usciti. Nel loft in settimana c’è stato modo di parlare dell’uscita della band ma anche di quella di Martina, una cosa che tutti avevano messo in conto visto che Hell Raton e arrivato ad un passo dalla finale con tre ragazze, le sue under donne. Alla fine però la matematica ha colpito ancora e al ballottaggio sono finite proprio Martina e MyDrama e lui ha deciso di salvare quest’ultima che questa sera tornerà sul palco sognando di prendere in mano un biglietto per la finalissima di questa edizione. Anche questa sera le manche saranno due ma l’eliminato sarà solo uno ed Hell Raton ha scelto per Mydrama il brano Chic per la prima parte che prevede un’esibizione in duetto con Izi. Nella seconda manche, se tutto andrà come previsto, la cantate porterà sul palco Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme. Un sicuro successo per lei che la settimana scorsa ha saputo stregare tutti?

Mika la boccia e Manuelito la salva contro CmqMartina

Giovedì scorso a X Factor 2020, MyDrama ha portato prima Piccola Anima di Ermal Meta ed Elisa e non ha conquistato il parere favorevole dei giudici che l’hanno trovata un po’ snaturata mentre nella seconda manche è andata meglio sulle note di Crudelia di Marracash. A quel punto i giudici erano già su di giri per quello che è successo durante le eliminazioni e così Manuel Agnelli ha subito concluso con un laconico ‘emozionante, brava’. Emma Marrone riconosce in Mydrama la dote di saper fare tutto e questa è una grande dote e lo stesso pensa Mika anche se non da un punto di vista favorevole convinto che lei debba trovare un equilibrio tra le cose emozionanti e quelle super prodotte che la nascondono e coprono un po’. Convinto del contrario è il suo giudice che l’ha trovata super emozionante.



