MYDRAMA, INEDITO CORNICI BIANCHE, UNDER DONNE/ Hell Raton pazzo di lei (X Factor)

Si trova nella categoria Under Donne uno dei talenti più cristallini della quattordicesima edizione di X Factor: si tratta di Mydrama, pseudonimo di Alessandra Martinelli, 22enne di Monte Cremasco (Cremona), che ha letteralmente schierato i giudici della trasmissione di Sky. Per farle spazio, il titolare della categoria, Hell Raton, si è deciso addirittura a liberare una sedia della sua squadra che in realtà risultava già occupata. Tutto pur di avere nel proprio roster quella rapper che, a proposito di sedie, nel corso delle audizioni aveva scelto di portarsene una da casa per interpretare la sua versione rivisitata di “I hate U, I love U” di Gnash. E’ stato proprio in quell’occasione che anche gli altri giudici, da Mika ad Emma Marrone, non hanno potuto fare a meno di sottolineare la qualità della concorrente con un laconico: “Fico!”. Questa sera, nel corso del primo Live di X Factor, porterà sul palco l’inedito “Cornici bianche”.

MYDRAMA, LA RAPPER AUTODIDATTA CHE HA STREGATO HELL RATON

In attesa di capire se anche nel programma vero e proprio Mydrama confermerà le ottime sensazioni intraviste durante le selezioni del talent musicale, è giusto ricordare come Alessandra Martinelli arrivi nel programma assolutamente da autodidatta. Un talento cristallino, il suo, che ha però bisogno di essere affinato con l’aiuto dei giudici. In questo senso non potrà che farle bene il tocco di Hell Raton, che in qualità di rapper come Mydrama avrà molti consigli da destinare alla sua allieva. La ragazza, dopo l’ufficializzazione del suo ingresso nel cast di finalisti di X Factor, sulla sua pagina Instagram ha commentato: “A 7 anni nella mia camera, creavo scenari e momenti in cui mi presentavo come concorrente di qualche talent…Immaginavo un’ampia giuria e fingevo di esibirmi. Ora è tutta realtà!! Grazie Hell Raton per avermi scelta nella squadra delle under donne di X Factor 2020“. La conferma ulteriore del fatto che a volte i sogni si avverano.





