Mydrama/ Manuel Agnelli la vuole “clean” e lei ci prova con Notti di Sfera Ebbasta

Mydrama affronta la doppia manche ad X Factor 2020 con Vieni con Me e Notti di Sfera Ebbasta

Mydrama è ancora in corsa per un posto nella parte finale di X Factor 2020 per la gioia di Manuelito che ha ancora tutte e tre le sue ragazze delle under donne. Forte del gradimento del pubblico e dell’ugola d’oro delle sue ragazze Hell Raton è l’unico che è arrivato fino al live di questa sera, il quarto di questa edizione, con tutte e tre i cantanti scelti e adesso si gioca il tutto per tutto per farle rimanere in gara ma se non ci riuscisse? Sicuramente Mydrama è quella tra le tre che rischia meno per via della sua voce fantastica ma anche per l’emotività e l’espressività che mette nelle sue esibizioni che, lo ricordiamo, questa sera saranno ben due. Doppia manche significa doppio brano anche per MyDrama che nella prima porterà il suo inedito dal titolo Vieni con Me mentre nella seconda la cover di Notti di Sfera Ebbasta. Hell Raton ha deciso di spingere oltre le sue ragazze per continuare a stupire e rispondere con i fatti alle critiche dei giudici, riuscirà Mydrama a convincerli che deve rimanere in gioco? Siamo sicuri di sì e anche Manuel Agnelli e gli altri lo sono.

Mydrama non ha bisogno di fronzoli e i giudici “la sgridano”

Giovedì scorso, durante il terzo live, MyDrama ha portato sul palco l’inedito Vieni con Me scelto come suo cavallo di battaglia anche se i giudici sembravano un po’ titubanti su tutto questo. Proprio Manuel Agnelli ha aperto il valzer dei giudizi confermando che in lei vede un timbro super personale e molto riconoscibile, non trova allo stesso livello la sua scrittura e, forse, nemmeno la produzione visto che sovrastare la sua voce non è proprio ottimale. Lui vorrebbe sentirla in una versione più clean, ci saranno delle modifiche al pezzo? Secondo quanto ha riferito Emma Marrone, invece, l’unica cosa che conta davvero è lei, il suo talento è indipendente dal contorno e anche da chi gli scrive i pezzi. Mika è pronto a scommettere sul lavoro di Manuelito convinto che lo stile e il sound devono essere cuciti su di lei e pensa che tutto si stia evolvendo molto bene. Chiude il giro di giudizi Hell Raton che sottolinea come il suo lavoro stia cercando di snaturarla il meno possibile. Cosa riuscirà a fare questa sera MyDrama?



