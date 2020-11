MyDrama/ Piccola Anima e Crudelia la salveranno ad X Factor 2020?

MyDrama al quinto live con Piccola Anima e Crudelia, la salveranno ad X Factor 2020?

Mydrama rischia tutto nel quinto live di X Factor 2020? Manuelito sa bene che ha ancora tre concorrenti in gara e questa sera potrebbe perderne una o addirittura due visto che le manche che si giocheranno questa sera saranno nuovamente due per un totale di due eliminazioni. Nella prima manche finirà al ballottaggio chi ha un singolo meno ascoltato ma anche chi non riuscirà a portare a casa il successo nell’esibizione insieme all’orchestra di donne ospite di questa quinta puntata. La giovane cantante di Manuelito è chiamata a fare il salto di qualità portando sul palco la sua versione di Piccola Anima di Ermal Meta feat. Elisa e i suoi fan sono già pronti ad accogliere un’esibizione emotiva e intima come solo lei, con la sua voce particolare, potrà fare. Nella seconda manche, invece, Mydrama cambierà ancora registro ma andrà sul sicuro rinunciando alla possibilità di esibirsi con un suo inedito a favore della cover di Crudelia di Marracash. In questo modo riuscirà a convincere i giudici e il pubblico a casa strappando il biglietto per la sesta puntata di X Factor 2020?

MyDrama rischia tutto con Sfera Ebbasta e piovono le critiche sulla produzione..

La scorsa settimana MyDrama ha portato sul palco ben due canzoni, nella prima il suo inedito Vieni da Me, che sta scalando in fretta le classifiche dopo le prime difficoltà, e poi anche Notti di Sfera Ebbasta. Contro la sua performance ha detto la sua Manuel Agnelli che la trova brava e talentuosa ma un po’ schiacciata da una produzione un po’ troppo esagerata che continua ad offuscare le sue qualità vocale e per questo vorrebbe sentirla ancora in qualcosa di solo suo. Non si è detto d’accorto Manuelito che ha subito chiesto alla sua pupilla se davvero si sente schiacciata o forzata nel fare alcune cose e ha ricevuto un no come risposta. Stesso pensiero quello di Emma Marrone che si augura di sentirla ancora su qualcosa di suo mentre Mika la spinge a distruggere il muro che spesso la divide dal pubblico per arrivare dritta al cuore. Lo farà davvero questo giovedì?



© RIPRODUZIONE RISERVATA