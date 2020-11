Mydrama, Under donne/ Con Bella così contro lo bodyshaming a X Factor 2020

Mydrama con Bella così al secondo live di X Factor 2020

Mydrama canterà ‘Bella Così’ di Chadia Rodriguez in questo secondo live di X Factor 2020. Lei è sicuramente una delle promesse di questa edizione del talent show di Sky, lo abbiamo capito sin da quando con il suo cappellino e il look un po’ strano, si è presentata sul palco lasciando tutti senza parole, in primis il giudice che adesso si sta occupando di lei, Hell Raton. In settimana Manuelito ha fatto visita alle sue ragazze e ha affrontato il tema a loro molto caro del bosyshaming soprattutto per via di Casadilego attaccata per il suo aspetto fisico al grido di ‘Brava ma mettiti a dieta’. La cosa ha colpito un po’ tutte e tre che questa sera sul palco porteranno proprio un grido di positività e non solo.

Mydrama conquista i giudici a X Factor 2020 con Cornici bianche

Alessandra Martinelli, in arte Mydrama, ha presentato al primo live di X Factor 2020 il suo inedito ‘Cornici bianche’, un brano scritto in collaborazione con Mara Sattei, e in cui racconta la dipendenza affettiva che lei stessa ha vissuto negli anni passati. Sicuramente lei continua ad essere una delle promesse di questa edizione e su questo concorda anche l’ostico giudice Manuel Agnelli che la trova una vera artista sul palco nonostante la sua giovane età. Emma Marrone concorda al grido di ‘tu non sei una cantante ma sei la cantante’. In molti hanno notato la sua maturità, anche a livello di scrittura, e siamo sicuri che anche nella cover che porterà sul palco questa sera riuscirà a vincere la sua prova evitando il ballottaggio con Eda Marì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA