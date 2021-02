Myrea Stabile e Luca Marini/ Lei piange: “Sono stata bullizzata” e Francesca Barra…

Signori e signore la coppia formata da Myrea Stabile e Luca Marini finalmente si è ricomposta a La Pupa e il Secchione e viceversa. Lo studente di ingegneria aveva provato a mettere le mani su Stephanie ma proprio giovedì scorso, grazie al forziere, lei è tornata dal suo Guidi e, quindi, Luca Marini si è dovuto accontentare di Myrea. La bella Pupa ha avuto modo di mettersi in mostra e non solo per le prove che ha dovuto affrontare ma anche per quello che è successo quando è arrivato il momento di parlare con la sua amicizia con la Orazi. A quel punto Myrea ha spiegato di avere molte cose in comune con la Secchiona proprio per via di quello che le è successo da piccola, quando veniva bullizzata proprio per via di quello che succedeva a scuola dove non era proprio eccellente.

Myrea Stabile con la sua storia fa piangere Francesca Barra ne La Pupa e il Secchione e viceversa

In particolare, Myrea Stabile ammette: “Sono stata bullizzata, i miei hanno divorziato quando avevo tre anni, lui se n’è andato di casa e non capivo perché non c’era mai. Il mio punto di forza è sicuramente prendere la vita con il sorriso”. La storia di Myrea ha fatto commuovere Francesca Barra che ospite del programma ha ammesso di aver accusato il colpo perché anche lei madre divorziata con dei bambini ma ha trovato comunque la storia dell’amicizia della Pupa con la Orazi davvero molto bella, una risposta ad una serie di polemiche. Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione e viceversa rivelano che Luca Marini si lancerà in un ballo provocante vestito di sola pelle “per entrare in contatto con la sua parte maschile e la sua parte femminile” e poi proverà a colpire Stephanie con una domanda difficile nel momento dell’interrogatorio. Provocherà dei danni alla coppia che lui ritiene rivale?



