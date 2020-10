Myriam Catania/ “Con Luca Argentero grande amore”, lo scontro con Enock (Grande Fratello Vip)

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, Myriam Catania li ha vissuti anche all’insegna della nostalgia, ricordando il suo vecchio ma grande amore, quello con Luca Argentero. La loro relazione è finita nel 2016 ma nonostante i due abbiano preso due strada completamente differenti, in Myriam è rimasto nei suoi confronti un grande affetto. L’attrice e doppiatrice ne ha parlato con Franceska Pepe e Guenda Goria in camera da letto, aprendo il suo cuore ed il cassetto dei ricordi. “Quando ha fatto il Grande Fratello era appena uscito dall’università”, ha ricordato la Catania alle sue due nuove amiche. I due si incontrarono sul set di una fiction: “avevo 23 anni io e 24 lui”, ha ricordato nostalgica Myriam. Parlando della sua relazione passata con Argentero, ha poi aggiunto senza alcun ripensamento: “È stato un grande amore, sono stata fortunata ad averlo vicino”. Perchè, allora, tra i due sarebbe finita? Una curiosità che ha attanagliato Guenda Goria ed alla quale Myriam ha replicato con grande spontaneità: “Era finito l’amore…”. Parole, le sue, che hanno però lasciato trapelare tutta la tristezza per quell’epilogo indubbiamente doloroso.

Nonostante la fine di una relazione importante però, la Catania ha voluto ribadire come tra lei e Luca non sia rimasto alcun rancore nè rimorso: “Di lui non puoi dire niente, è un angelo, un vero angelo. Ha un’anima bellissima”, ha aggiunto, prima di cambiare argomento all’improvviso e lasciare un velo di malinconia mista a tristezza nelle due coinquiline.

MYRIAM CATANIA, ACCESO SCONTRO CON ENOCK

Dopo i ricordi, per Myriam Catania nella Casa del Grande Fratello Vip sono arrivati anche gli scontri. L’ultimo lo ha avuto con il giocane calciatore Enock, il quale ha accusato l’attrice di trattarlo come un burattino. Tutto ha avuto inizio la scorsa notte quando, dopo una festa, Myriam ha tentato di coinvolgere nuovamente Enock nei balli chiedendo al GF Vip di mettere la sua playlist. Stanco delle continue richieste della donna, però, Enock è sbottato tuonando: “Ma ho detto che non voglio ballare, mi hai preso per un burattino?”. Myriam, di contro, sarebbe rimasta interdetta dalla reazione del giovane: “Hai capito male, ragazzi qualcuno mi difenda”.

Purtroppo il fraintendimento tra i due non è stato prontamente chiarito e sia Enock che Myriam hanno continuato a lanciarsi delle frecciatine. Il calciatore ha proseguito nella sua posizione: “Ti ho detto tre volte che non volevo ballare, hai trovato la persona sbagliata per fare questi giochetti”. Di contro Myriam gli ha espresso tutta la sua delusione: “Hai capito male, fai l’uomo e sii cavaliere che mi hai rovinato la serata”. Solo nel tardo pomeriggio di ieri tra i due è tornato il sereno dopo l’accesa lite. la Catania ha ammesso di averlo solo voluto coinvolgere nei balli, mentre il fratello di Balotelli, scusandosi per l’atteggiamento avuto, si è giustificato ribadendo le sue ragioni: “Non ho problemi ad integrarmi con il gruppo, non avevo voglia di ballare e lo sapevi”. Tra i due sembra essere tornata un’apparente pace: quanto durerà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA