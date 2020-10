Myriam Catania/ Contro tutti al Grande Fretello Vip ma per lei c’è una proposta di matrimonio!

MYRIAM CATANIA CONTRO TUTTI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Myriam Catania inizia ad inserirsi nei meccanismi del Grande Fratello Vip 2020 e se in un primo momento ne ha sofferto un po’ le pressioni sembrando un po’ strana e lontana da tutti e da tutto, le cose sembra che per lei stiano cambiando e il pubblico adesso la adora. L’attrice ha pianto, sorriso e litigato in questi giorni nella casa ma adesso le cose per lei stanno cambiando. L’attrice è convinta che in casa ci sia un gruppo e che lei e Guenda Goria non ne facciano parte proprio perché allergiche alle strategie ed è per questo che rischiano davvero di finire in nomination ed uscire dalla casa. Secondo l’attrice e doppiatrice, il gioco del Gruppo è meschino e non ha intenzione di cambiare idea a riguardo e non vuole sicuramente andare incontro a loro per farsi accettare dicendosi infastidita da tutto quello che vede e sente: Molte dinamiche di gruppo hanno avuto la forza di smorzarmi. Io voglio fare pace ma qui respingono, è tutta una critica mentre tra di loro…”.

PROPOSTA DI MATRIMONIO CENSURATA AL GRANDE FRATELLO VIP?

A dare una mano alla bella Myriam Catania, però, in questi giorni difficili nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è arrivato proprio il suo fidanzato per una misteriosa proposta di matrimonio che sembra sia stata censurata dalla produzione e dalla regia. Forse questa è una chicca che chi si occupa del reality non vuole lasciarsi sfuggire o non vuole che il volto e l’impressione sull’attrice cambi all’esterno della casa? I fan continuano a puntare su quest’ultima alternativa, ma cosa è successo di preciso? Myriam Catania è in nomination e rischia di uscire ma il fidanzato Quentin, il suo compagno, si è presentato fuori dalla casa con un megafono al grido di: “Vuoi sposarmi?” e lei ha risposto subito sì ma la regia ha censurato tutto. Sono scene che vedremo nella puntata di questa sera?



