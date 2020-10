Myriam Catania è incinta?/ La lite con Enock e le nausee, chiesto test di gravidanza… (Grande Fratello Vip)

MYRIAM CATANIA LITIGA ANCORA CON ENOCK, SARA’ ELIMINATA QUESTA SERA AL GF VIP?

Myriam Catania è sicuramente un personaggio dinamico all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 e forse per questo nella scorsa puntata è stata salvata da eliminazione certa. La bella attrice è arrivata come un uragano, creando dinamiche e punzecchiando i concorrenti della casa ma quello che più sembra soffrire la sua presenza è addirittura Enock. Il bel gieffino non fa altro che continuare a discutere con lei addirittura temendo il suo comportamento e il suo strano avvicinamento. I due hanno litigato spesso e poco dopo si sono spiegati per cercare di appianare le loro divergenze ma, a quanto pare, niente è cambiato e nelle ultime ore il fratello di Mario Balotelli è tornato a parlare dell’attrice con Massimiliano e gli altri ragazzi della casa. Al centro di tutto c’è il famoso gioco dei comodini che ha un po’ infastidito e adirato tutti. Enock non ama molto la percezione che alcuni hanno in casa di lui soprattutto quando proprio Myriam Catania gli ha fatto notare di essere un po’ violento. La discussione tra loro è subito divampata ma gli amici del calciatore lo hanno pregato di lasciar perdere perché questo è il gioco dell’attrice. Forse Myriam ha messo davvero in atto una tattica che mira ha innervosire tutti?

MYRIAM CATANIA SI SFOGA CON LE AMICHE E.. CHIEDE UN TEST DI GRAVIDANZA?

Subito dopo in giardino, è proprio Myriam Catania a raccontarsi alla Ruta e a Guenda affermando che questo Grande Fratello Vip le ha davvero insegnato tanto soprattutto nel suo approccio alle persone che solitamente giudica troppo in fretta. La stessa Stefania Orlando le fa notare che non sono gli altri che ci deludono ma che sono le nostre aspettative ad essere sbagliate, davvero la Catania adesso ci penserà due volte fuori dalla casa prima di ‘includere o escludere dalla sua vita una persona’? Altro tema caldo del fine settimana relativa a Myriam Catania è la sua salute. La giovane attrice ha affermato di avere delle nausee al mattino e un ritardo nel ciclo e quindi ha rivelato ai suoi compagni di viaggio di voler chiedere un test. La cosa è un po’ strana visto che tutti sono stati sottoposti ad analisi prima dell’ingresso nella casa. La sua è solo un’impressione o c’è davvero un bambino che cresce dentro di lei sotto l’occhio attento delle telecamere? Al momento non abbiamo ancora notizie certe a riguardo ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore ad un passo dalla possibile uscita dalla casa.



