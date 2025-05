Tra gli ospiti de La Volta Buona di martedì, 6 maggio, ci sarà anche Myriam Catania. L’attrice e doppiatrice sarà intervistata da Caterina Balivo insieme alla nonna Simona Izzo, alla quale è molto legata. Myriam ha attraversato momenti molto duri nella sua vita, tra cui un grave incidente stradale che ha rischiato di costarle la vita. Era il 2006 quando, di ritorno da una lezione di canto, è stata investita mentre era alla guida del suo motorino. Di quei momenti, però, non conserva ricordi, dato che l’impatto le ha causato una temporanea perdita di memoria.

L’attrice è rimasta in coma per diversi giorni prima di risvegliarsi, senza riportare ferite profonde ma con gravi fratture al volto. “Mi sono sentita miracolata. Ho ritrovato il senso della vita”, ha raccontato Myriam in un’intervista a Ok Salute, spiegando come questa tragica esperienza le abbia lasciato anche molti insegnamenti positivi. In quei momenti, al suo fianco c’è sempre stato l’ex marito Luca Argentero, che ha aspettato per giorni in ospedale il suo risveglio.

Com’è noto, Myriam Catania ha avuto una lunga relazione con Luca Argentero, con il quale è stata sposata dal 2009 al 2016. Ad oggi, Luca è felicemente legato a Cristina Marino, dalla quale ha avuto due figli. Myriam, invece, da anni fa coppia fissa con il compagno Quentin Kammermann. Quentin è un pubblicitario francese e la loro relazione è iniziata nel 2016 ad Ibiza, poco dopo la separazione ufficiale tra l’attrice e Argentero. “Uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza. Ho sentito le farfalle nello stomaco”, ha svelato Myriam.

Da lì, i due hanno poi avuto un figlio, Jacques, nato nel 2017. A distanza di 9 anni, la relazione procede ancora a gonfie vele. Ma, qual è il loro segreto? Semplice: non passare troppo tempo insieme. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Myriam ha rivelato che il non convivere è stato ciò che ha permesso al loro rapporto di durare nel tempo: “Se stiamo troppo insieme esplodiamo, reggiamo solo perché lui vive a Marsiglia. Ci abbiamo provato ma ho resistito solo tre mesi in Francia”.