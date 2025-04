Era il 2006 quando Myriam Catania si apprestava ad affrontare la battaglia più dura di sempre: quella per la sua vita. La celebre attrice è finita al centro di un incidente stradale che le ha causato gravi danni e dal quale si è salvata per miracolo e dopo una lunga riabilitazione. È stata lei stessa a raccontare i dettagli di quei giorni così drammatici, che oggi sono soltanto un terribile ricordo.

Tutto è accaduto in strada, mentre si trovata in motorino: Myriam Catania era di ritorno da una lezione di canto quando è stata travolta. Una dinamica che ha ammesso, tuttavia, di non ricordare e di sapere solo grazie ai racconti delle autorità, perché da allora è tutto confuso e lontano, anche a causa di una perdita di memoria temporanea, causatale proprio dall’impatto.

Myriam Catania: il coma dopo l’incidente e il supporto di Luca Argentero

Da quell’incidente, Myriam Catania si sveglierà molti giorni dopo: “L’edema cerebrale insorto dopo quella tremenda botta, ha costretto i medici del Policlinico Umberto I, dov’ero stata portata di corsa, a mettermi «in stand by» con il coma farmacologico per qualche giorno.”, ha raccontato l’attrice in un’intervista a Ok Salute, svelando che l’impatto non le ha portato tagli profondi ma importanti fratture al volto, dalla quale si è ripresa, sia fisicamente che psicologicamente, dopo tanto e con duro lavoro. “Mi sono sentita miracolata. È stato un anno di pausa, mi sono dedicata a me. Ho ritrovato il senso della vita”, ha poi ammesso Myriam in una successiva intervista, spiegando come da questa esperienza sia riuscita a trarre anche un insegnamento importante. In quel periodo difficile, al suo fianco c’era anche l’ex marito Luca Argentero, che è stato in ospedale per giorni aspettando che lei si risvegliasse dal coma che le era stato indotto per affrontare fratture e contusioni.