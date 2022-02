Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero/ “Impossibile restare amici”

Ormai da qualche anno Luca Argentero ha trovato la serenità al fianco di Cristina Marino, con cui ha costruito una famiglia, ma non può certamente dimenticare il periodo trascorso con Myriam Catania, attrice e doppiatrice e sua prima moglie. In quella fase entrambi cercavano di tenere il più possibile la loro vita privata lontano dalle luci dei riflettori ed è per questo che non ci sono immagini delle loro nozze, ma sono pochissime anche le occasioni in cui sono comparsi insieme in occasioni ufficiali.

I due si sono conosciuti e innamorati nel 2004 e si sono sposati nel 2009. Sette anni dopo, però, hanno compreso che l’amore tra loro era finito e hanno così deciso di prendere strade diverse. Anche la nipote di Simona Izzo ha oggi un nuovo partner, Quentin Kammermman, da cui ha avuto il suo unico figlio, Jacques, nato nel 2017.

Myriam Catania e i rapporti con l’ex Luca Argentero: com’è la situazione?

Riuscire a instaurare un rapporto di stima e fiducia dopo una relazione che è stata importante non è mai semplice. Ne sono l’esempio Myriam Catania e Luca Argentero, nonostante entrambi abbiano evitato in questi anni di usare parole negative nei confronti dell’ex.

A spiegare la loro situazione attuale è stata l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, che vuole mantenere un bel ricordo dell’attore, oggi in Tv con la fiction “DOC – Nelle tue mani“: “Non siamo rimasti amici perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici. Se un rapporto nasce così non può morire in altro modo. Rimane quel rapporto cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno. Arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti“ – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Chi’.

