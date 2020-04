Myriam Catania, ex moglie Luca Argentero/ Lei: “lo vorrò sempre nella mia vita”

Pubblicità

Myriam Catania è la ex moglie di Luca Argentero, l’attore ospite della puntata di “Verissimo – Le Storie” su Canale 5. Luca e Myriam si sono innamorati e sposati nel 2009, ma dopo sette anni d’amore hanno deciso di lasciarsi. Nonostante tutto però, ancora oggi, i due ex coniugi sono molto legati come confermano le loro rispettive interviste rilasciate alla stampa. “La fine di un matrimonio non è facile per nessuno – ha dichiarato Argentero durante un’intervista rilasciata a GQ precisando – “chiudere, cambiare, ricominciare. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutti e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare”. Non solo, l’attore ha anche sottolineato come tra loro non ci sono rancori, anzi ha dichiarato “sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada, che abbia avuto un figlio. Io, da parte mia, sto vivendo una bellissima storia d’amore”.

Myriam Catania: “io e Luca Argentero ci saremo sempre l’uno per l’altra”

Anche Myriam Catania è della stessa idea del suo ex marito Luca Argentero. La doppiatrice, infatti, durante un’intervista rilasciata al settimanale Grazie ha raccontato come sono oggi i rapporti con l’ex: “di sicuro non è un amico, ma ci vogliamo un gran bene. Siamo stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la nostra storia. Ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti”. Una cosa è certa, anche se Luca e Myriam non stanno più insieme da quattro anni si sono fatti un promessa: “ci saremo sempre l’uno per l’altra”. Un amore che si è trasformato in affetto e stima profonda come ha precisato la doppiatrice che, dopo la fine dell’amore con Luca Argentero, ha ritrovato la felicità tra le braccia di Quentin, produttore francese conosciuto ad Ibiza. “Uscivamo entrambi da relazioni molto importanti e avevamo bisogno di vita, di leggerezza. In lui ho trovato un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, proprio come me” ha detto la Catania parlando del nuovo compagno da cui ha avuto due bambini. Una bellissima notizia che ha voluto condividere subito con l’ex marito Luca Argentero: “mai avrei voluto che ne venisse a conoscenza da altri, e magari nel modo sbagliato. Lui è davvero una persona stupenda, ha capito, mi ha accettata per come sono, mi ha dato affetto, consigli e non mi ha mai trasmesso rabbia o sentimenti negativi. Lo vorrò sempre nella mia vita”.



