Myriam Catania/ Finisce nel cucurio e mette in crisi Enock: “Cosa provi per me?”

MYRIAM CATANIA NEL CUCURIO AL GRANDE FRATELLO VIP E..

Myriam Catania è una mina vagante al Grande Fratello Vip 2020. L’attrice continua a piangere, dimenarsi, di scutere e fare battute ma il pubblico a casa non è riuscita ancora ad inquadrarla molto bene. Per sua fortuna la produzione è corsa ai ripari riuscendo a chiuderla nel cucurio inaugurando questa nuova parte della casa mettendoci dentro proprio lei, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi. I tre hanno davvero combinato di tutti fino ad arrivare alla soglia di uno sciopero della fama scongiurato solo perché alla fine la produzione ha deciso di accontentare i tre concedendo loro il permesso di richiedere la presenza di tre dei loro compagni per una cena. Questa esperienza nel cucurio ha permesso a Myriam Catania di farsi conoscere anche nel suo lato più ilare e simpatico venuto fuori grazie a Tommaso Zorzi e Massimiliano Mora che ha addirittura cambiato idea sul suo conto. Lo farà anche il pubblico?

MYRIAM CATANIA STUZZICA ENOCK AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 E…

Inutile dire che con il suo comportamento Myriam Catania ha destabilizzato anche Enock, il giovane fratello di Mario Balotelli che si è ritrovato a rispondere ad una serie di strane domande proprio nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip 2020. Dopo una serie di domande strane su cui salverebbe se lei fosse vicina a lui e arrivassero una serie di pericoli e di nemici, Myriam Catania rilancia: “Ma tu cosa provi per me?”. La domanda ha mandato in crisi Enock che prima ha risposto al grido di: “Ti sto conoscendo e ti rispetto” e poi ci tiene a smentire il fatto che lui non la ama come lei cerca di insinuare: “Questo non è amore, l’amore è quello che provo per la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei amici” e poi alla fine ammette di avere un po’ timore di lei: “Sei dura tu, mi fai paura”. Lei si è limitata a sorridere e andare via, come si evolveranno le cose tra loro?



