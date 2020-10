MYRIAM CATANIA/ Il figlio Jacques e il matrimonio in vista con Quentin Kammermann

Myriam Catania sarà ospite di Domenica Live nella puntata in onda oggi su Canale 5. Reduce da una forte esperienza al Grande Fratello Vip conclusasi con l’eliminazione avvenuta lunedì scorso, l’attrice si racconterà in una lunga intervista nella quale non si potrà fare a meno del suo grande amore, Quentin Kammermann, il pubblicitario francese che le ha rubato il cuore. Insieme a lui, Myriam Catania ha un figlio di tre anni di nome Jacques, che presto potrebbe fare da paggetto ai suoi genitori. Sì, perché proprio mentre Myriam era ancora nella Casa, Quentin si è fatto vivo dall’esterno facendo una singolare proposta di matrimonio alla sua amata tramite megafono. Alla domanda fatidica Myriam Catania ha risposto affermativamente, per poi stuzzicare sul punto il fidanzato quando se l’è trovato di fronte in puntata, benché frizzato: “Sei venuto tu a parlare qui fuori? E cosa mi hai detto?“. Questa la risposta di Quentin: “Il nostro destino è quello, sono venuto due volte, una mi ha beccato anche la polizia“.

MYRIAM CATANIA, QUENTIN KAMMERMANN E IL FIGLIO JACQUES

Quando Quentin Kammermann ha avuto modo di parlare con Myriam all’interno del programma, dalle sue parole è emerso tutto l’amore sconfinato del francese nei confronti della donna: “Amore sei fantastica, mi sorprendi ancora, sei bellissima, sta andando tutto benissimo e sei fortissima e stai dando tanto amore. Voi tutti siete fantastici. Ho giurato che non ti bacio, ma è una sofferenza. Anche se ti vorremmo vicino, il tuo posto è qui, noi ti aspettiamo, non andiamo da nessuna parte, ti dobbiamo dire tante cose“. Il pubblico purtroppo ha voluto penalizzare l’attrice che in più di un’occasione aveva manifestato la volontà di lasciare la Casa, così per lei non c’è stata altra scelta che abbandonare il gioco. Quel che è certo è che per lei sarà bellissimo coronare il suo sogno d’amore con Quentin. Emblematiche le parole che la doppiatrice usò per descrivere il loro incontro: “Qui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA