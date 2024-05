Myriam Catania: “Incidente? Ho un ricordo positivo”/ La madre Rossella: “Un gesto di Luca Argentero…”

Myriam Catania ha investito con la sua solarità lo studio de La Volta Buona; ospite questo pomeriggio, si è raccontata senza filtri tra vita privata e soprattutto carriera. “Mi diverto moltissimo a fare la doppiatrice, è come passare da un costume all’altro. Ho iniziato a 4 anni? Sì, devo dire che mio figlio sono un po’ più attenta perchè lo vedo che è meno appassionato, a me invece piaceva proprio tanto, ero un’attrice nata. Fingevo di piangere, ridere, correre; mi veniva naturale”.

Nonostante l’amore viscerale provato fin da subito per la recitazione, Myriam Catania ha raccontato a Caterina Balivo di quando in adolescenza decise di prendersi una pausa da quel mondo. “Il distacco durante l’adolescenza? A 14 anni già lavoravo tanto, avendo iniziato da bambina; quindi ho fatto uno stop e ho ripreso a studiare, diciamo che ho fatto la ragazzina ma poi a 17 anni ho ripreso”.

Molto toccante è stato il racconto di Myriam Catania a La Volta Buona a proposito dell’incidente di cui è stata vittima alcuni anni fa. “Tornavo da lezioni di canto, non ricordo bene la dinamica ma i miei ricordi iniziano dal mese dopo. Sono stata in coma farmacologico e poi sono stata sotto anestetici molto forti perchè avevo tutte le ossa del viso fratturate. Come se nulla fosse dopo un anno sono tornata ad essere io”. L’attrice e doppiatrice ha poi raccontato: “E’ stato come un anno sabbatico, una pausa per dedicarmi a me anche perchè mi sono sentita miracolata; la bellezza di rimanere in vita dopo una tragedia, un ricordo che vivo con positività a differenza di come lo ha vissuto mia mamma…”. Proprio a proposito di sua madre – Rossella Izzo – Myriam Catania ha aggiunto: “Lei è la mia migliore amica: mi ha sempre supportato, ha sempre creduto in me. I genitori non li scegli e neanche i figli ma io ogni giorno la guardo ed è come se volessi prenderne un pezzo, cerco di imparare”.

A gran sorpresa, Rossella Izzo – madre di Myriam Catania – è entrata in studio generando la tenera commozione di sua figlia. Riprendendo l’argomento precedente, la regista ha voluto raccontare un aneddoto riferito a Luca Argentero, ex marito di Myriam Catania. “La cosa molto bella che è successa in quel frangente riguarda proprio Luca Argentero; ha aspettato per quasi 10 giorni sempre in clinica, sempre fuori. Quando ha potuto vederla lei le ha detto: ‘Mi aspetti’, e lui ha risposto: ‘Per tutta la vita’. E’ stato molto caro e affettuoso, le è stato vicino in una maniera incredibile e credo abbia contribuito alla sua guarigione”. Oggi la realtà sentimentale di Myriam Catania corrisponde invece al nome di Quentin Kammermann: “E’ stato proprio un colpo di fulmine, da questo amore prorompente abbiamo avuto Jacques, sono rimasta incinta dopo circa 6 mesi… E’ molto simile a me, sono davvero felice con lui, è un bel figo!”.











