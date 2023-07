Myriam Catania: “Io e Quentin Kammermann non viviamo insieme”/ “Reggiamo da 8 anni solo perché vive lontano”

Myriam Catania in crisi con Quentin Kammermann? “No, però reggiamo perché viviamo lontani”

Myriam Catania, attraverso il settimanale Oggi, ha raccontato della sua situazione sentimentale e del perché la sua carriera da attrice ha subito una brusca frenata. Qualcuno ipotizza che dopo la fine del rapporto con Luca Argentero, con cui è stata dal 2005 al 2016, anche la relazione con Quentin Kammermann, pubblicitario e padre di suo figlio Jacques, sia ormai finita.

Myriam Catania ha dunque spiegato cosa sta accadendo: “Se stiamo troppo insieme esplodiamo, abbiamo caratteri molto forti, nessuno dei due ama abbassare la testa. Stiamo insieme da quasi otto anni ma reggiamo solo perché lui vive a Marsiglia e fa avanti e indietro. Abbiamo anche provato a vivere insieme in Francia ma ho retto 3 mesi. Certo, mi manca la quotidianità e crescere il bimbo con lui lontano è più faticoso. Ma è il nostro equilibrio”. L’attrice ha quindi smentito le voci su una presunta crisi.

Nel corso dell’intervista ha spiegato anche il fastidio per la troppa esposizione mediatica quando era sposata con Luca Argentero: “Non amavo quella esposizione perché leggevo cose su di me che non mi somigliavano. Ma faceva parte del gioco. Cercavo di essere gentile con i paparazzi, sono una che si fida, ma ho preso tante fregature. Penso che essere benevolente con gli altri, aprirgli il cuore senza recite, mi porti fortuna. Il peggio è sempre di chi i cuori li calpesta”.

Myriam Catania infine ha parlato anche del suo lavoro attuale: “Qui lavoro con mia madre, le mie zie, mia sorella Giulia, mio cugino Francesco (che è il figlio che il cantante Antonello Venditti ha avuto da Simona Izzo) e sono felice.”

