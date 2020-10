Myriam Catania, l’insinuazione su Franceska Pepe/ “Dove hai preso quelle scarpe?”

Scintille tra Myriam Catania e Franceska Pepe durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 con Alfonso Signorini che è stata caratterizzata dalla squalifica per bestemmia di Denis Dosio. All’inizio della puntata, è stato mostrato un video con alcune dichiarazioni pronunciate da Myriam sugli altri concorrenti. In particolare l’ex moglie di Luca Argentero si chiedeva come facesse a comprare vestiti costosi con il suo lavoro da modella. Un’insinuazione a cui Franceska Pepe non ha voluto rispondere in diretta non volendo dare importanza alle parole dell’attrice e della doppiatrice. Durante la notte, poi, mentre Adua Del Vesco faceva i conti con la verità di Tommaso Zorzi sulle sue dichiarazioni su Massimiliano Morra, Myriam Catania ha affrontato nuovamente l’argomento.

MYRIAM CATANIA, L’INSINUAZIONE SU FRANCESKA PEPE E I VESTITI

Myriam Catania, dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020, prima di andare a letto, in giardino con Stefania Orlando e Massimiliano Morra ha parlato nuovamente di Franceska Pepe. “C’è una storia dietro quelle scarpe che succedeva a Venezia” – ha esordito la nipote di Simona Izzo. “Ti ricordi Weinstein? Lui regalava scarpe che costavano tantissimo, 5/6mila euro, cose esagerate e le regalava a tutte le ragazze che si portava a casa. Allora io le ho detto: ‘Dove le hai prese quelle scarpe?”, ha detto la Catania. L’ex moglie di Luca Argentero ha poi corretto il tiro: “Magari gliel’ha regalate il suo ex fidanzato, non lo so. Però lì per lì ho detto ‘magari le piace sempre l’uomo ricco’”.

Basta difendere Myriam, questa è un'accusa pesantissima contro Franceska. Io la denuncerei per diffamazione #GFVIP pic.twitter.com/fSH34ZHhqz — ambra_cadambra 🌙✨ (@arbmax) October 3, 2020





