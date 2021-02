Myriam Catania, Mario Ermito “è passione”/ “Doveva restare segreto”, ma è solo gossip

Il Grande Fratello Vip 5 regala colpi di scena anche al di fuori della Casa. Lo dimostrano i rumors su una presunta relazione tra Myriam Catania e Mario Ermito. Nelle ultime ore è circolato in maniera forte un gossip riguardante un flirt nascente tra due concorrenti eliminati dal reality condotto da Alfonso Signorini. Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha dato un nome ai due protagonisti, che nella Casa non si sono mai incrociati perché Myriam Catania è uscita prima dell’ingresso di Mario Ermito, la cui avventura all’interno del reality è già finita. Si sono quindi ritrovati nello studio del programma. Ed è qui che potrebbe essere scattato qualcosa. «La notizia doveva restare segreta», aggiunge il giornalista.

Ma il condizionale è d’obbligo, considerando anche la situazione sentimentale di Myriam Catania, non solo impegnata, ma apparsa super innamorata di Quentin Kammermann, l’uomo da cui ha avuto il figlio Jacques. Eppure il gossip impazza in rete e non ci sono conferme, anche per questo l’auspicio è che entrambi possano fare subito chiarezza, considerando l’impatto che certe voci possono avere.

MARIO ERMITO E L’IDENTIKIT DEL FLIRT MISTERIOSO

Queste voci comunque “cozzano” con le recenti dichiarazioni di Mario Ermito, che ai microfoni di RTL 102.5 News, nello spazio dedicato al gossip, la settimana scorsa aveva lasciato intendere di avere il cuore impegnato. «Il mio cuore prova delle sensazioni molto forti», aveva dichiarato il giovane attore. Poi aveva fornito degli indizi su questa donna: è castana, ha tra i 25 e i 30 anni ed è spagnola. «Quando sarà ufficiale parlerò di tutto questo. Non la vedo da un po’ di mesi», ha raccontato Mario Ermito, spiegando che dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 ha riallacciato i contatti. «Ci sono delle questioni di causa maggiore e non ci possiamo spostare», aveva spiegato. Considerando che aveva girato un film in Spagna, potrebbe averla conosciuta lì. «Ma non l’ho conosciuta sul set», ha precisato lui. Ora il gossip su Myriam Catania rischia di complicare questa conoscenza, anche per questo motivo è importante che si faccia luce su queste voci. Anche perché se in realtà c’è solo un’amicizia tra i due, allora è un’altra storia. Ma gli interrogativi si sommano: forse Mario Ermito voleva solo coprire la passione con Myriam Catania? Ci risulta estremamente difficile crederlo.



