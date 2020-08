Myriam Catania “pancino sospetto” al mare con Quentin/ L’attrice è in dolce attesa?

Myriam Catania è in vacanza a Sabaudia con il compagno Quentin Kammermann, grafico pubblicitario francese a cui è legata da circa quattro anni. Con loro c’è anche Jacques, il figlio nato nel 2017. La ex moglie di Luca Argentero è stata paparazzata in spiaggia tra baci e abbracci dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ma dalle foto il pancino dell’attrice sembra nascondere una bella sorpresa. Possibile che l’attrice e doppiatrice sia nuovamente in dolce attesa? Una cosa è certa la coppia è più complice e innamorata che mai come confermano gli scatti che li immortalano in spiaggia. Quentin Kammermann è attentissimo alla sua compagna: la riempie di baci e abbracci, ma tenta anche all’improvviso di toglierle la parte alta del costume. Il tutto si conclude con una “visibile” risate da parte di entrambi che sono più affiatati che mai. La coppia potrebbe davvero avere in cantiere un secondo figlio, del resto la Catania sfoggia un corpo da ventenne nonostante di anni ne abbia il doppio!

Myriam Catania e Quentin Kammermann aspettano un secondo figlio?

Dagli scatti pubblicati sul settimanale di Alfonso Signorini che ritraggono Myriam Catania e Quentin Kammermann c’è qualcosa di sospetto visto che il pancino dell’attrice e doppiatrice sembra leggermente pronunciato. Chissà che i due non abbiano deciso di allargare la famiglia. Al momento nessuno dei due ha né confermato né smentito la cosa, ma intanto continuano a godersi le vacanze presso il resort Hotel Oasi di Kufra dove è giunta anche la madre Rossella Izzo, la sorella Simona Izzo. Nata e cresciuta nel mondo del cinema, Mariam ha cominciato giovanissima come doppiatrice prestando la sua voce a star come Keira Knightley, Margot Robbie e Jessica Alba. Proprio su un set cinematografico aveva incrociato Luca Argentero con cui è scoppiato l’amore poi naufragato, anche se oggi la coppia è in buonissimi rapporti.



