Myriam Catania/ “Sono spirituale e connessa con l’Universo, spero mi senta vibrare…”

L’ex gieffina – e prima ancora attrice e doppiatrice – Myriam Catania, è intervenuta nel pomeriggio di oggi nel corso della diretta Instagram di Chi per raccontare il suo post Grande Fratello Vip. Pur dichiarandosi molto felice, la Catania non ha negato di sentire particolarmente la mancanza della Casa perchè “quando te ne vai ti rendi conto di quanto sè figo, terrificante e fantastico stare lì”. In merito ai coinquilini con i quali ha condiviso questa pazzesca esperienza televisiva, a mancarle particolarmente è Tommaso Zorzi che spera di poter salutare in occasione della puntata di oggi del GF Vip. Proprio con Zorzi non è iniziata nel migliore dei modi, “però poi ho capito la sua intelligenza, il suo modo di comunicare che è anche quello”, ha commentato Myriam. L’ex gieffina ha poi rivelato di essere stata tentata ieri di andare fuori dalla Casa con il megafono per cercare di tirare su di morale Tommaso dopo averlo visto un po’ in crisi. Questa sera potrebbe esserci qualche critica forse a Franceska Pepe “per le cose che ho sentito”, ha rivelato l’attrice.

MYRIAM CATANIA ED IL SUO POST GF VIP

Parlando del Grande Fratello Vip e del modo in cui lei lo ha vissuto, Myriam Catania l’ha definito “un’esperienza interiore profondissima” però ciò che le ha “spezzato il cuore” è vedere persone che prima le sorridevano per poi parlar male di lei alle sue spalle. A deluderla sarebbero coloro che occupano la stanza arancione. A mancarle molto è anche Guenda Goria. Dopo la sua uscita Myriam ha dovuto fare i conti nuovamente con la realtà drammatica legata all’emergenza Coronavirus. Parlando di Franceska l’ha definita una persona che non è in grado di sentire dolore, “lei non sente”. L’attrice ha mostrato grande diplomazia rispetto alla presenza degli haters ed ha spiegato come l’esperienza al GF Vip l’abbia profondamente cambiata: “Mi ha attraversato una serie di cose che mai avrei affrontato. E’ stata una esperienza devastante ma che mi ha riempito moltissimo”. Dopo l’uscita ha passato molto tempo a casa con la sua famiglia: “Ho pregato tanto di uscire, ho rotto le pall*”, ha spiegato, “ma adesso sono molto felice di essere tornata da mio figlio”. Oggi spera di poter dare qualcosa anche sui social. “Io faccio l’attrice perchè mi piace dare, mi piace l’essere umano, mi piace comunicare”, ha aggiunto, “però continuerò a dare anche da qui, spero”. Parlando di sé, Myriam ha ammesso di essere una persona “connessa con l’Universo”, non a caso nella lavatrice ha svelato di aver lasciato il “piccolo tempio”, una sua pietra, con l’augurio di trasformarlo in un posto di riflessione dove riflettere, dove lei pregava e pensava, connettendosi con se stessa. “Io sono una persona molto religiosa, non parlo né della religione cristiana né del buddismo. Sono molto spirituale, mi piace molto… ho delle mie teorie e sono una persona che sente l’Universo e spero che lui senta me vibrare”, ha svelato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA