La pallavolista Myriam Sylla ha fatto il suo ingresso in studio a Verissimo, sfoggiando la sua medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024: “E’ stato qualcosa di indimenticabile, ho vissuto anche l’esperienza in tv che mi ha fatto staccare un po’ la testa dalla mia solita vita” le parole della pallavolista subito dopo il suo ingresso. “Non ho sempre il controllo delle mie emozioni, il primo ad arrivare in Italia è stato papà, ha garantito un futuro alla sua famiglia, quello che mi dice mio padre è quello che so e che io stessa ho percepito, la fatica e i sacrifici per dare un futuro a me e ai miei fratelli. Sono infinitamente grata ai miei genitori che si sono tolti tanto per darlo a me, ogni volta che affronto qualcosa lo faccio col pensiero di farlo per loro e per i miei fratelli, voglio essere un esempio per loro e motivo di orgoglio per mamma e papà”.

Sui problemi di bulimia ha rivelato: “Mangiavo male, poi iniziai a vomitare e vedevo che perdevo peso, non è stato un periodo lungo ma ricordo che qualche volta dicevo che mangio questo faccio così e poi non ingrasso. Le accuse di doping? Ho rischiato di perdere un treno, siamo riusciti a dimostrare che era una contaminazione alimentare, nel mondo tutti mi massacravano e non sapevo che mia mamma stava combattendo qualcosa di più importante, questa cosa mi fa arrabbiare nei miei confronti. Io pensavo alla pallavolo e mia madre alla sua vita”.

Myriam Sylla e la morte della madre: “Mi sono sentita una cattiva figlia”

La mamma di Myriam Sylla è venuta a mancare nel 2018: lei aveva 25 anni e ha perso una figura fondamentale nella sua vita. “È morta tra le mie braccia. In quel momento, però, ho avuto anche grandi testimonianze d’affetto” ha raccontato la Sylla al Corriere della Sera. Dopo aver perso la mamma, la famiglia di Myriam Sylla si è trasferita a Lussemburgo. “Ci vivono mio papà, che lavora sui treni, oltre a mio fratello e a mia sorella. La famiglia mi manca” ha spiegato Myriam Sylla.

A Verissimo Myriam Silla ha ricordato la promessa fatta alla madre, dopo che la mamma le chiese di portarle l’oro: “Le promisi che ne avrei presa un’altra. Lei stava peggiorando e avevo paura di andare via, sapevo che se ne sarebbe andata, alla fine ho preso coraggio, sono partita. Non sapevo come spiegare questa cosa ai miei genitori, mio fratello inizialmente non aveva capito, è una cosa della quale parliamo poco ancora oggi”.

