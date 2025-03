Nata a Palermo nel 1995 da genitori originari della Costa d’Avorio, Myriam Sylla è una campionessa di pallavolo. Ben presto la sua famiglia si è trasferita in Lombardia per lavoro e lei ha cominciato a giocare a pallavolo, arrivando molto presto in Serie A1, ottenendo successi importantissimi sia nel club ma soprattutto con la Nazionale. La giocatrice, il cui motto è “Finché mi batte il cuore, finché mi reggono le gambe”, è un esempio di resilienza: anche dopo le delusioni e gli infortuni, infatti, ha continuato a combattere per raggiungere i suoi obiettivi, su tutti quello delle Olimpiadi.

Carla, chi è la mamma di Cristiano Malgioglio: la depressione dopo la morte/ “Mi ha salvato la musica…”

Da bambina, Myriam Sylla amava ballare e pensava di portare avanti una carriera nel mondo della danza. Come raccontato, infatti, era particolarmente attratta dal ballo: “Facevo danza classica e mi piaceva molto, i miei genitori mi accompagnavano alle lezioni” ha rivelato la pallavolista, spiegando che tra lei e la danza non è stato amore a prima vista. Infatti, all’inizio non riusciva a ballare come avrebbe voluto ma poi con il tempo si è appassionata a questa disciplina e lo stesso è successo con la pallavolo. La carriera di Myriam è cominciata all’oratorio: l’allenatore passava a prenderla a casa, e lì lei lì sul campo si sentiva sé stessa.

Roberta Etzi: chi è la mamma di Chiara Balistreri/ Vide e denunciò le violenze dell'ex Gabriel

Myriam Sylla, chi è: “La mia famiglia mi ha sempre spronata”

Myriam Sylla ha avuto la fortuna di avere dalla sua parte una famiglia che l’ha sempre sostenuta e che l’ha spronata a seguire il suo sogno. Nonostante i genitori le abbiano sempre ripetuto quale fosse l’importanza dello studio, allo stesso tempo non l’hanno mai frenata. “Mi hanno sempre spronata a tentare ed hanno rispettato ogni mia scelta” ha raccontato a Vanity Fair. Per questa ragione, Myriam è riuscita ad inseguire il suo sogno più grande, quello di giocare a pallavolo, senza però trascurare gli impegni scolastici.