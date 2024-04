Myrta Merlino, chi è la compagna di Marco Tardelli/ Lui: “Non ritengo necessario il matrimonio”

Myrta Merlino, chi è la compagna di Marco Tardelli: la carriera tra giornalismo e tv

Myrta Merlino è la compagna di Marco Tardelli, simbolo del calcio e della Juventus che oggi sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nell’appuntamento pomeridiano con La volta buona. Celebre giornalista e conduttrice televisiva, la carriera di Myrta Merlino nel mondo dell’informazione è iniziata con una collaborazione con Il Mattino, con la pagina economica del noto quotidiano. Ha poi svolto la medesima professione per diverse altre testate, tra cui Il Messaggero e Il Sole 24 Ore.

Tra le sue principali esperienze in televisione spicca indubbiamente l’approdo nel 2009 a La7, dove è stata ideatrice, autrice e conduttrice del programma L’aria che tira. Myrta Merlino è diventata colonna portante del programma e dell’emittente per tantissimi anni, sino al 2023, quando è andato in scena il passaggio a Mediaset e il debutto alla conduzione di Pomeriggio 5, in sostituzione di Barbara D’Urso. Ha inoltre avviato una carriera da scrittrice e si è spesso schierata in favore dei diritti delle donne e della comunità LGBTQ+ in Italia.

Marco Tardelli e la compagna Myrta Merlino: il mancato matrimonio

Sul fronte sentimentale, Myrta Merlino prima di conoscere Marco Tardelli ha avuto due importanti storie d’amore. La prima risale a quando lei aveva 24 anni con un uomo di cui non si conosce l’identità, e dal quale nel 1997 è diventata mamma di due gemelli, Pietro e Giulio Tucci. A seguire, dal 2000 al 2016 è stata legata a Domenico Arcuri, dal quale ha avuto la figlia Caterina nel 2001. Arrivando poi a tempi più recenti, la giornalista e conduttrice si è fidanzata con Marco Tardelli nel 2016, ma la coppia non ha celebrato il matrimonio.

Entrambi hanno parlato delle mancante nozze in numerose occasioni, con l’ex calciatore che non sarebbe interessato a compiere questo grande passo a differenza della compagna. “Non ritengo necessario il matrimonio”, aveva dichiarato il campione in un’intervista a Diva e Donna nel novembre dello scorso anno.











