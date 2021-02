Myrta Merlino, choc in diretta “Quello è mio figlio!”/ “Panico, lui e i miei cani..”

Myrta Merlino, choc in diretta a L’Aria che tira quando ad un tratto, in collegamento con la sua invitata, si è trovato davanti un volto familiare, anzi più di uno, visto che insieme al figlio c’erano proprio i suoi cani. Davanti a quella visione la giornalista e conduttrice ha subito perso la bussola, è andata in panico, ha cercato di proteggere la privacy di suo figlio al grido di “lui non voleva apparire” ma l’inviata era felice di questa sorta di Carramba che sorpresa fatta in diretta tv su La7 proprio alla sua conduttrice. Mentre sta parlando con i suoi ospiti, la Merlino si accorge che qualche volto familiare è apparso dietro la sua invita: “Ma quelli sono i miei cani? Non ci credo… panico! hai intercettato mio figlio con i miei cani”.

Myrta Merlino, choc in diretta “Quello è mio figlio!”

Myrta Merlino non trattiene la sorpresa durante la puntata de “L’Aria Che Tira” andata in onda ieri su La7 e in collegamento con l’inviata Ludovica Ciriello, ecco che sullo schermo passano prima i suoi cani e poi Pietro, il figlio della conduttrice: “Lui non voleva apparire però, lo conosco…” A quel punto Pietro ammette che non vorrebbe ma poi si piega al volere dell’inviata: “In bocca al lupo alla mamma e un ciao a tutti gli ospiti in ufficio”. La mamma sorride un po’ prova a tagliare ristabilendo l’ordine e poi rilancia: “Crepi e grazie Pietro”. A quel punto ormai la frittata è fatta e lei ci mette un po’ a tornare in carreggiata riprendendo il discorso proprio dalla dottoressa Viola in collegamento con lei. Ma ecco di seguito il video del momento:





