Myrta Merlino commossa per la dedica della figlia Caterina/ “Ha capito una cosa profonda di me…”

Myrta Merlino si commuove a Verissimo per la dedica di sua figlia Caterina

Myrta Merlino non trattiene l’emozione a Verissimo, quando Silvia Toffanin legge la lettera scritta dalla figlia Caterina, che sprona mamma Myrta a fare del suo meglio per la nuova avventura televisiva a Pomeriggio Cinque. Un’avventura che, in parte, ha “spaventato” la famosa conduttrice, che eredita uno dei programmi più seguiti di sempre in casa Mediaset. “Sono sicura che oggi, come sempre, sarai bravissima e che condurrai questa avventura con la forza che ti contraddistingue”, le parole della figlia di Myrta Merlino scritte alla vigilia della conduzione. “Devi solo avere pazienza e costruire tutto pezzo dopo pezzo, senza perdere di vista te stessa. Mi auguro che tu possa affrontare questo nuovo inizio con divertimento e felicità, ti amo”, le parole di Caterina.

MARCO TARDELLI, COMPAGNO MYRTA MERLINO/ "All'inizio ci sono stati dei problemi, perché..."

Myrta Merlino, il rapporto speciale con la figlia Caterina: “E’ come una grande amica”

Myrta Merlino è orgogliosa del rapporto costruito con sua figlia Caterina, che a suo dire ha capito molto del suo modo di essere. “Quando uno cambia così tanto, hai quella piccola paura dentro di perdere te stessa”, confida Myrta Merlino. “Il fatto che mia figlia Caterina l’abbia colta è significativo. Coi figli maschi c’è un rapporto quasi da fidanzati”, continua la conduttrice di Pomeriggio 5, “ma crescendo se si crea il giusto rapporti trovi un’amica straordinaria che ti guarda dentro come nessun altro. Lei ha capito una cosa così profonda di me… . Le sue parole mi hanno incoraggiata e le sono grata”, dice la Merlino. La commozione è condivisa in tutto lo studio.

LEGGI ANCHE:

Myrta Merlino, la stoccata di Alberto Matano: Pomeriggio 5 come La vita in diretta?/ "Non è la prima volta"Caterina, Pietro e Giulio, figli Myrta Merlino/ La dedica alla figlia più piccola: "Così speciale e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA