Myrta Merlino conferma l’addio a Pomeriggio 5? “Porte da aprire e chiudere…”/ Post fa discutere

La stagione televisiva sta per giungere al termine ed è tempo di bilanci per alcuni più che positivi per altri meno. Quest’ultimo è il caso di Myrta Merlino e del ‘suo’ Pomeriggio 5 che non ha mai brillato negli ascolti. Accolta con tutti gli onori da Pier Silvio Berlusconi come sostituta di Barbara D’Urso, avrebbe dovuto spazzare via il trash e la volgarità e riportare in auge quella fascia ma così non è stato. Il talk rinnovato è stato sempre battuto da La vita in diretta di Alberto Matano e, spesso, anche da Geo e Geo di Sveva Sagramola.

Se a ciò si aggiunge che Myrta Merlino si è spesso assentata venendo sostituita da Giuseppe Brindisi alla conduzione di Pomeriggio 5 nei festivi e non solo, ostacolando la creazione di una certa familiarità con il pubblico, non stupiscono le voci che da settimane annunciano il mancato rinnovo per la prossima stagione. Myrta Merlino a settembre tornerà a condurre Pomeriggio 5? A quanto pare no, ed una conferma in tal senso sembra arrivare proprio dalla conduttrice e da un sibillino post su Instagram. Nel dettaglio, la compagna di Marco Tardelli ha rivelato: “La vita ti offre tante porte, sta a te decidere quali aprire e quali chiudere” E secondo molti utenti si riferiva proprio all’esperienza nel talk di Canale5.

Nel frattempo è notizia certa e di pochi giorni fa, trapelata dal sempre attento Giuseppe Candela su Dagospia, che Myrta Merlino saluterà in anticipo i telespettatori di Canale 5. La conduttrice lascerà il timone di Pomeriggio 5 venerdì 31 maggio ed al suo posto continuerà per due settimane Giuseppe Brindisi. E non è tutto perché sempre il sito di Dagospia ha rivelato che in autunno Pomeriggio 5 avrà una nuova conduttrice. Il sito riporta: “Per la successione in pole position l’impegnatissima (con Tg5 e Grande Fratello) Cesara Buonamici. In corsa, con meno chance, Simona Branchetti (che tornerà alla guida di Morning News forse da Roma)” Ovviamente però al momento si tratta solo di indiscrezioni ma l’ultimo post della giornalista sembra alimentare queste voci.

