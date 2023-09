Myrta Merlino e il debutto a Pomeriggio 5 / Gli ascolti la premiano in attesa di Alberto Matano

Myrta Merlino e gli ascolti della prima puntata di Pomeriggio 5

Dopo settimane di attesa, Myrta Merlino ha debuttato al timone di Pomeriggio 5. La conduttrice è entrata, per la prima volta nelle case dei telespettatori di canale 5 alle 15.55 salutando Barbara D’Urso, la collega che, per quindici anni, ha portato al successo la trasmissione. La Merlino ha dato ampio spazio alla cronaca occupandosi della morte dell’ora Amarena, di Giulia Tramontana e del bambino che aspettavo e degli stupri che hanno sconvolto l’Italia. In studio, oltre al pubblico, non sono mancati amici e giornalisti come Claudio Amendola che ha offerto il punto di vista di un uomo sul tema della violenza sulle donne, Rita Dalla Chiesa e Rosanna Cancellieri.

Ma come è andato il debutto della Merlino a Pomeriggio 5 in termine di ascolti? La prima puntata è stata seguita da 1.633.000 telespettatori con il 21,4% di share nella prima parte, in onda dalle 16.55 alle 17.44, e da 1.572.000 con il 19,3% nella seconda in onda dalle 17.48 alle 18.25. Ascolti che la premiano in vista del ritorno della concorrenza diretta ovvero La vita in diretta affidata ancora ad Alberto Matano.

Le parole di Myrta Melrino

Prima di occuparsi dei casi di cronaca avvenuti durante l’estate in Italia, ma anche del rincaro dei prezzi che hanno messo in difficoltà gli italiani in vacanza, Myrta Merlino non solo ha salutato Barbara D’Irso, ma si è rivolta direttamente al suo nuovo pubblico a cui ha fatto una promessa.

“Questo pubblico caldo che mi riempie, perché da quando c’è stato il Covid non ho più avuto il pubblico. Io ho tanto bisogno del contatto umano, tutte facce amiche, già li conosco ormai, ci sono anche le mie amiche nel pubblico, per farvi capire, per farmi forza. E poi voi a casa, un nuovo pubblico, diventerete casa mia e spero che questa diventerà casa vostra. Noi abbiamo voglia di raccontarvi l’Italia, di raccontarvi il Paese nella sua pancia, nella sua testa. Io vi faccio una promessa: dalla mia vita passata vi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione e soprattutto vi racconterò la realtà con onestà, con rigore e con rispetto. E soprattutto, promessa che vi faccio, è che sarò sempre dalla vostra parte”, ha detto.

