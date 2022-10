Myrta Merlino e Marco Tardelli pronti alle nozze?/ Lei svela la location e…

Myrta Merlino pronta a dire sì a Marco Tardelli? “Ci sposeremo…”

Myrta Merlino e Marco Tardelli pronti alle nozze. I due fanno ormai coppia fissa da cinque anni e come dimostrano gli scatti pubblicati sul Settimanale Nuovo il loro legame è diventato sempre più saldo. Myrta Merlino e Marco Tardelli erano amici da quindici anni quando all’improvviso iniziarono a guardarsi con occhi diversi: “Per me, non è successo di colpo: era amica della mia ex compagna Stella Pende e mi piaceva da subito” ha spiegato Marco che all’epoca era già separato, mentre Myrta era sposata “e lui è stato molto rispettoso e non si è fatto avanti finché non sono tornata single”, ha precisato la conduttrice.

Marco Tardelli ha annunciato che a breve verrà celebrato il matrimonio e a tal proposito Myrta ha svelato la location: “Sarà a Pantelleria dove Marco ha un dammuso cioè una casa tradizionale dell’isola che è il nostro rifugio. Ma lo faremo quando i figli saranno a posto e potremo decidere senza dare fastidio a nessuno”. Myrta Merlino ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Domenico Arcuri, ex amministratore delegato di Invitalia. L’intenzione adesso è quella di andare a vivere insieme, prima del grande passo: “Ora che i miei ragazzi sono a Milano e Caterina a Londra, finalmente, andremo a vivere insieme. Forse abbiamo trovato la casa giusta”.

Myrta Merlino e Marco Tardelli sono stati amici per quindici anni poi tra loro è scoccato l’amore. A proposito di questo sentimento, nell’intervista al Settimanale Nuovo, Myrta ha confidato: “Non avrei mai creduto di potermi innamorare di nuovo. Con lui è successo ed è una cosa bellissima. Sono sincera, non me lo aspettavo. Per fortuna la vita ha più fantasia di noi e questo la rende irresistibile”. Poi ha aggiunto: “Io e Marco condividiamo una gran voglia di vivere ma la cosa davvero straordinaria è che da lui mi sento profondamente accettata per quello che sono, senza se e senza ma. Marco mi ha insegnato che amare una persona vuol dire accettarne pure i difetti: questa è la maturità dell’amore”.

Già dopo il primo appuntamento, Tardelli decise di trasferirsi da Milano a Roma in 48 ore pur di avvicinarsi a Merlino che, invece, era più cauta: “Volevo assolutamente stare con lei. Glielo dissi e lei: no, lascia perdere, magari vieni ogni tanto. Le ho risposto: io vengo, tu fai quello che vuoi” racconta lui oggi; “Fu un gesto di grande coraggio” gli fa eco la compagna: “Io avevo 47 anni, lui 61, eravamo persone strutturate, con una vita alle spalle, con case, figli, abitudini… Era difficile smontare tutto all’improvviso e lui l’ha fatto. Io, invece, avevo mille paure, ma il coraggio è contagioso”.











