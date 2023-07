Myrta Merlino e Marco Tardelli, vacanze d’amore a Pantelleria/ Tra coccole e giochi in acqua…

Myrta Merlino e Marco Tardelli innamorati al mare: le vacanze a Pantelleria

L’amore tra Myrta Merlino e Marco Tardelli procede a gonfie vele ed è sempre più appassionato. La conduttrice televisiva e l’ex campione di calcio vivono la loro storia d’amore come due ragazzini, come se fosse il primo giorno, complici ed innamoratissimi. Archiviati i rispettivi impegni professionali, la coppia si è concessa una meritata vacanza al mare, nella splendida cornice di Pantelleria, tra sole, mare e tanto relax. I paparazzi di Chi hanno pizzicato la coppia in dolce compagnia, come dimostrano le immagini pubblicate sul nuovo numero del settimanale, da oggi in edicola.

Armati di maschera e boccaglio, si sono intrattenuti in alcuni giochi subacquei nel mare di Trapani, in Sicilia, esplorando i fondali e lasciandosi rinfrescare dalle acque cristalline. Inoltre, come fa sapere la rivista, il campione del mondo con la Nazionale italiana di calcio nel 1982 possiede sull’isola un dammuso, una tradizionale casa in pietra, il loro rifugio d’amore per l’estate. Tra gli scogli e in barca, la coppia si lascia andare a baci e carezze, travolti dalla passione, per poi fare ritorno a casa.

Myrta Merlino al mare in vista del debutto a Mediaset: condurrà Pomeriggio 5

L’estate 2023 di Myrta Merlino è nel segno dell’amore per Marco Tardelli, ma anche di alcuni stravolgimenti professionali che l’hanno vista sotto i riflettori nell’ultimo periodo. La storica conduttrice di L’aria che tira ha infatti lasciato il programma e La7 dopo ben 12 anni al timone, passando clamorosamente a Mediaset e guadagnandosi il pomeriggio di Canale5. Sarà infatti lei il volto di punta di Pomeriggio 5, dopo l’addio di Barbara D’Urso alla trasmissione e all’azienda, non senza polemiche.

Da La7 a Mediaset, per Myrta Merlino l’esperienza al timone di Pomeriggio5 sarà una vera e propria rivoluzione. Ma in vista del suo ritorno in tv a settembre e del debutto nella sua nuova azienda, la conduttrice non ci pensa e si dedica esclusivamente alla sua estate all’insegna dell’amore.











