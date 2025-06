Myrta Merlino e Marco Tardelli, con una storia pubblicata sui social, denunciano il viaggio da incubo affrontato per Pantelleria.

Chiusa la stagione di Pomeriggio 5 e in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro lavorativo sulle reti Mediaset, Myrta Merlino si sta godendo l’estate con i figli e il compagno Marco Tardelli. Come ogni anno, la conduttrice ha scelto Pantelleria per rilassarsi, riposarsi ma anche per divertirsi e staccare la spina dal lavoro. Con l’Isola di cui all’inizio del 2025 è stata eletta Presidente della Fondazione dell’isola, la merlino ha un rapporto davvero speciale come ha svelato lei stessa.

«Con l’Isola di Pantelleria ho un rapporto sentimentale profondo, grazie al mio compagno Marco Tardelli e alla casa che consideriamo il nostro rifugio. Pantelleria è diventata quindi per me una seconda patria, un luogo dove il concetto di solitudine riconduce all’essenziale, al rispetto della natura e al valore della sostenibilità. E l’isola è soprattutto un crocevia di culture, un avamposto nel Mediterraneo che può diventare un simbolo di dialogo tra le identità. Pantelleria insegna come stare al mondo e come al mondo delle paure sopravvivere», le parole della Merlino che, quest’anno, ha dovuto affrontare un lungo viaggio per raggiungere la sua Isola del cuore.

Myrta Merlino e Marco Tardelli: il racconto del viaggio per Pantelleria

Non è stato facile per Myrta Melrino e Marco Tardelli raggiungere Pantelleria per cominciare ufficialmente le vacanze. A causa del caos aereo e dei ritardi, infatti, la coppia ha vissuto un viaggio davvero da incubo come ha fatto sapere la conduttrice pubblicando un posto tra le storie del suo profilo Instagram.

«Bambini di 8 e 13 mesi, persone anziane con cagnolini, passeggeri distrutti. Tutti tenuti in aeroporto a Palermo per 27 ore senza alcuna spiegazione della compagnia a cui riferirsi. Una cosa folle e scandalosa», ha scritto la giornalista taggando la compagnia con cui avrebbe dovuto volare. «Dopo aver passato inutilmente 27 ore all’aeroporto di Palermo – ha scritto ancora -, siamo fuggiti a Trapani nella speranza di prendere un traghetto per Pantelleria. Questa la situazione», mostrando la gente in fila.

