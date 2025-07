Myrta Merlino resta a Mediaset - per ora - ma senza programmi: bocciata la conduzione di Pomeriggio 5 ma si punta ad averla come ospite.

Dopo l’epopea con Barbara D’Urso alla guida, dura solo 2 anni la ‘reggenza’ di Myrta Merlino: dal 2023 al 2025 ha condotto Pomeriggio 5 prendendo le redini di una trasmissione che per certi versi sembrava dover subire una sorta di rivoluzione rispetto alle derive della conduzione precedente. Eppure, dopo una prima annata che già sembrava aver reso vacillante il posto della giornalista, al secondo anno Myrta Merlino lascia il suo posto alla conduzione per passare il testimone a Gianluigi Nuzzi. Una scelta annunciata da Pier Silvio Berlusconi in maniera diretta; parole sibilline che sembrano sottolineare una bocciatura e che di fatto segnano una sorta di ‘retrocessione’.

Gianluigi Nuzzi nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque?/ Spunta il papabile "erede" di Myrta Merlino: il rumor

“Per ora non ha un nuovo progetto, appena lo troveremo sarò felice di averla ancora in onda”, queste le parole di Pier Silvio Berlusconi – come riporta Bubino Blog – a proposito di Myrta Merlino. La giornalista, almeno all’esordio della prossima stagione televisiva, non avrà dunque un suo programma da vivere in qualità di padrona di casa. “E’ difficile proporre qualcosa di nuovo sul lato informazione”, ha sottolineato il presidente che per l’ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 auspica comunque un ruolo seppur ‘minore’ rispetto agli ultimi 2 anni. “Intanto spero voglia essere presente come ospite nei nostri tal show di politica e informazione”.

Chi sostituirà Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque?/ "Sarà un uomo": indiscrezione bomba!

Myrta Merlino senza programmi per la nuova stagione Mediaset: preludio all’addio dopo la ‘bocciatura’ di Pomeriggio 5?

Chiaramente, presentarsi in qualità di ospite ed esperto in materie come politica e società non è certo un ruolo di secondo grado; altrettanto vero è che il passaggio da conduttrice di un talk per un’intera fascia oraria a opinionista od ospite può essere considerata per Myrta Merlino una sorta di bocciatura dopo 2 anni al timone di Pomeriggio 5.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi non sottolineano la certezza del ruolo di ospite di Myrta Merlino, bensì la speranza che accetti tale ruolo in attesa di un programma cucito sulle sue qualità professionali. Ma la giornalista accetterà questa fase di ‘declassamento’ in attesa di un nuovo progetto che sia innovativo e promettente? L’ombra di un possibile addio a Mediaset dopo i 2 anni altalenanti alla conduzione di Pomeriggio 5 non è poi così lontana. Non è infatti da escludere che la concorrenza non decida di approfittare del momento per avere la sua professionalità e competenza nella propria scuderia.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque, addio in lacrime: "Mi mancherete moltissimo"/ Spunta la sostituta