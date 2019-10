Myrta Merlino fidanzata Marco Tardelli/ “E’ geloso ma non mi controlla lo smartphone”

Myrta Merlino non è solo la conduttrice de “L’aria che tira”, il talk di successo di La7, ma anche la fidanzata di Marco Tardelli, ex calciatore e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. L’amore tra i due è nato dopo un periodo difficile per entrambi come ha rivelato la conduttrice dalla pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini: “Dopo un divorzio e la fine di una convivenza avevo deposto le speranze”. Tutto è nato nell’estate del 2016 come ha raccontato la giornalista: “il colpo di fulmine è scattato nell’estate del 2016, nonostante l’avessi conosciuto 15 anni prima”. Una storia nata lontano dai riflettori per volontà di entrambi, che non sono mai stati interessati alla visibilità come ha sottolineato la conduttrice: “non abbiamo mai cercato visibilità e sebbene le nostre precedenti relazioni fossero finite da un pezzo, dovevamo comunque dar conto alle nostre vite e ai nostri figli…”.

Myrta Merlino, fidanzata di Marco Tardelli: “è arrivato a minacciare altri uomini…”

Un amore importante quello nato tra Marco Tardelli e Myrta Merlino che ha raccontato che per la prima volta è arrivata a pensare che il detto “finché morte non ci separi” possa non essere una esagerazione. Lo stesso ex campione del mondo non ha fatto mistero di essere follemente innamorato: “la vera ricchezza sa qual è? Ho la grande fortuna di essermi innamorato all’età di 62 anni” ha dichiarato alla stampa parlando della sua Myrta. La Merlino ha sottolineato come entrambi siano innamorati anche se Tardelli è un uomo gelosissimo: “è geloso in assoluto, è un uomo possessivo”. Una gelosia che l’ha spinto a volte perfino a minacciare qualche uomo che ha avanzato delle avances alla conduttrice. “L’altra sera a cena, nel salutarmi, una persona mi ha dato un bacio, ma ci siamo girati dalla stessa parte e quindi il bacio ce lo siamo dati un po’ meno sulla guancia – ha raccontato la Merlino raccontato che il suo Marco – “gli ha detto come ti permetti, io ti ammazzo! Io ho cercato di dirgli che era stato un errore e lui mi ha risposto ‘ma che errore!”. Nonostante la grande gelosia però Tardelli non le controlla lo smartphone: “queste sono cose misere, ma è geloso. Lo dice, e lo dice anche agli altri: stai attento, non ti avvicinare che sono gelosissimo!”.

