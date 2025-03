Myrta Merlino ha una figlia bellissima che le somiglia moltissimo. La ragazza è praticamente la sua fotocopia e le sue foto hanno conquistato tutti.

La conduttrice Mediaset – arrivata su Canale 5 per sostituire Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 – potrebbe in realtà andare via da quello studio per la prossima stagione televisiva. Questa è l’indiscrezione che sta circolando sul web e che vede Myrta protagonista di un presunto addio dal programma pomeridiano della rete Mediaset. Come detto dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la Merlino potrebbe quindi lasciare definitivamente la conduzione del tv show e al suo posto potrebbe arrivare la già amatissima Serena Bortone, diventata nota in casa Rai soprattutto per il suo programma – ormai terminato – Oggi è un altro giorno.

In realtà si tratta solo di voci, ma di certo la conduttrice è sempre stata molto amata dal pubblico. Oltre alla sua attività lavorativa, lei ha inoltre sempre tenuto alla propria vita privata e alla famiglia. Sui social si è mostrata molto spesso in compagnia dei suoi figli, che rappresentano per lei un vero e proprio punto di riferimento. In particolare, a catturare l’attenzione dei fan, è stata la sua bellissima figlia, che è tra l’altro la sua fotocopia.

Chi è la figlia di Myrta Merlino: bellissima e uguale a lei

La conduttrice ha avuto in passato una relazione con l’ex amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, e proprio dalla loro storia d’amore è nata la figlia Caterina. Lei ha oggi 23 anni ed è molto legata anche ai due fratelli gemelli, venuti invece al mondo nel 1997. La ragazza vive a Londra e ha deciso sin da subito di non seguire le orme materne, non intraprendendo quindi il percorso di giornalista e di personaggio televisivo. Caterina lavora invece come consulente presso la London Politics, ruolo che le è stato affidato dopo che ha concluso i suoi studi presso la London School of Economics and Political Science (LSE).

Mamma e figlia hanno davvero un legame speciale, tanto che in più occasioni la conduttrice di Pomeriggio 5 ha parlato di lei. “Lei ha capito che la mia vera paura era cambiata“, ha ad esempio detto durante una sua ospitata nel salotto televisivo di Verissimo, il talk show Mediaset di Silvia Toffanin. Virale è inoltre diventato il post Instagram della presentatrice, che ha voluto omaggiare la figlia in occasione del suo 23esimo compleanno. “Tu che sei nata dove c’è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E quel sole ce l’hai dentro il cuore, sole di primavera”, ha scritto Myrta Merlino, “Tu che sei il mio sole di primavera che illumina, riscalda e consola. Tu che sei i miei ricordi felici di tenerezza, tu che sei i miei momenti gioiosi, le mie scoperte, le mie emozioni del presente, tu che sei la mia speranza e la mia fiducia nel futuro. Tu che per me sei casa ma anche avventura. Tu che conosci il mio cuore come nessun’altra”.

Oltre a lei, il volto Mediaset ha anche altri due figli bellissimi a cui è legatissima, ma anche un fedelissimo compagno, Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore.

Giulio e Pietro: chi sono i figli gemelli di Myrta Merlino

La conduttrice è stata inoltre legata sentimentalmente a Domenico Tucci, e da lui ha avuto i due figli gemelli Giulio e Pietro, che sono nati nel 1997. Entrambi hanno preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori, prediligendo quindi la riservatezza e la tutela della propria privacy. Di loro si sa però che lavorano entrambi nel settore privato e che Giulio opera nel marketing per un’azienda di moda. I due ragazzi sono profondamente legati alla loro mamma, con cui c’è sempre stato un legame intenso.

Nel corso di qualche intervista, lei stessa ha parlato della gioia di essere madre e di come i loro figli abbiano sempre rappresentato un porto sicuro tra tutte le difficoltà della vita. Myrta ha ad esempio descritto Giulio come “un figlio affettuoso e coinvolgente“, evidenziando così l’importanza della loro presenza nella sua vita. Nel periodo della sua gravidanza e negli anni in cui nacquero i gemelli, lei visse dei momenti molto difficili dato che il compagno dell’epoca Domenico Tucci fu vittima di un grande incidente che lo costrinse a restare in coma. La Merlino ha dovuto affrontare la maternità da sola, ma trovando sempre la forza di andare avanti soprattutto grazie ai suoi figli.