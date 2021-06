Myrta Merlino/ “Il covid ha cambiato il talk e io sono diventata più me stessa”

La pandemia di covid scoppiata 16 mesi fa ha cambiato il mondo, televisione compresa. Ne è convinta il volto noto della televisione, Myrta Merlino, conduttrice del talk show di successo di La7, L’aria che tira, e moglie del campione del mondo 1982 Marco Tardelli. «È stata la stagione più dura della mia vita professionale – racconta la presentatrice al Corriere della Sera – addio alla certezza degli ospiti in studio: solo collegamenti Skype spesso incerti e annullati all’ultimo momento». La pandemia ha insegnato «Che si può fare un talk persino senza ospiti e senza pubblico in studio restando sull’attualità. Abbiamo scoperto un altro modo di fare tv».

Barbara Alberti/ “Il mondo si sta rin*oglionendo, la body positivity? Perversa”

Secondo Myrta Merlino la sua televisione sarebbe potuto divenire la più danneggiata dal covid essendo incentrata soprattutto sui programmi di informazione e sull’attualità «Invece siamo stati gli unici a non sospendere appuntamenti, a non rivedere il palinsesto. Io non amo lo smart working, ma si può fare: ho condotto la trasmissione da casa quando abbiamo avuto casi di positivi in studio». E’ cambiato il programma ed è cambiata anche Myrta Merlino: «La sofferenza diffusa mi ha spinto a essere più me stessa. Meno la conduttrice-giornalista e più la vera Myrta Merlino-persona con le emozioni, le autentiche reazioni».

“Francesco Nuti come un fratello”/ Giovanni Veronesi “Quando vado da lui spero che.."

MYRTA MERLINO: “STO SCRIVENDO UN LIBRO SULLE DONNE”

L’Aria che tira ha deciso di aprire una casella di posta elettronica intitolata “Dillo a Myrta” ed è stato un enorme successo: «Abbiamo voluto creare un luogo di ascolto per chi non ne aveva da nessuna parte. Sono arrivate 130.000 lettere, in massima parte di donne. E proprio con le storie di tante donne sto lavorando a un libro».

Il giornalista del Corriere della Sera chiede quindi come mai un libro solo sulle donne: «Perché è il pezzo di società ad aver pagato il prezzo più alto dell’emergenza – spiega Myrta Merlino – la fragilità della condizione delle donne precarie è apparsa in tutto il suo contrasto rispetto al mondo dei garantiti. Un solo esempio indimenticabile: quello di Liuba, ragazza madre che lavorava nell’indotto di Amazon a Bologna nel settore logistico della preparazione delle scatole. Aveva un bimbo di pochi mesi e un solo turno alle 5.30, pena la perdita del posto di lavoro. Impossibile trovare un nido a quell’ora e nemmeno parenti. E così si è portata il piccolo al lavoro, facendolo dormire in una scatola accanto a lei. Una storia struggente raccontata in diretta: come fa un vero servizio pubblico».

Barbara Bouchet/ "Tarantino mi voleva a tutti i costi. Cat calling? Un'ipocrisia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA