Myrta Merlino, la stoccata di Alberto Matano: Pomeriggio 5 come La vita in diretta?/ “Non è la prima volta”

Myrta Merlino, Pomeriggio 5 troppo simile a La Vita in diretta di Matano?

Myrta Merlino ha cominciato una nuova avventura su Canale 5, dove conduce da una settimana Pomeriggio 5, lo storico programma precedentemente in mano a Barbara D’Urso. L’ex giornalista di La 7, da lunedì prossimo se la vedrà con La Vita in diretta, programma televisivo della tv pubblica guidato dall’amico Alberto Matano. In questi giorni si è parlato molto del debutto di Myrta in Mediaset e in tal senso lo stesso Matano ha ammesso di aver dato una sbirciatina a Pomeriggio 5. Così in attesa della prima puntata del suo programma, ha voluto esprimere il suo parere al quotidiano Libero a proposito del cambio di rotta di Pomeriggio 5, con l’arrivo della Merlino.

“Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomeriggio 5 si rifanno un po’ al nostro formato. E questo non può che farmi piacere”, ha commentato. Naturalmente, come spiegato dal conduttore di casa “ognuno poi ci mette la sua cifra”.

Myrta Merlino e l’amicizia con Alberto Matano, i consigli del conduttore e la stima reciproca

Nel corso della stessa intervista, Alberto Matano si è poi un po’ sbottonato sulle presunte somiglianze tra i due programmi, non risparmiando qualche stoccata al format di Mediaset. “Il modello sembra essere quello della Vita in Diretta”, avrebbe detto. “Anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!”.

Prima di cominciare con Pomeriggio 5, Myrta Merlino aveva parlato dell’amicizia che la lega ad Alberto Matano rivelando che il conduttore spesso, le ha dato parecchi spunti e dritte professionali. Ecco spiegata la somiglianza dei due programmi televisivi…











