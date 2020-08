Myrta Merlino/ “L’amore con Marco Tardelli? Mi ha permesso di lasciarmi andare…”

Myrta Merlino è sicuramente una che non le manda a dire, lo è in tv e lo è anche nella vita o, almeno lo era. Lei stessa ci tiene a ribadire di aver passato una vita a combattere, a correre e posizionarsi per avere una carriera ma senza dimenticare di essere una madre (ha avuto due gemelli giovanissima) ma qualcosa nella sua vita è cambiata e tutto per via dell’amore. Al suo fianco, ormai da qualche anno, c’è un campione che gli appassionati di calcio conoscono bene, Marco Tardelli. I due sono attualmente in vacanza insieme in attesa di tornare alla vita di tutti i giorni e, in particolare, Myrta Merlino di tornare in tv ma quello che stanno vivendo è comunque un amore romantico come se gli anni non fossero quelli che in realtà hanno: “Molto. Lui mi ha permesso di abbassare le difese, di lasciarmi andare. Ho passato gran parte della mia vita a correre, studiare, lavorare, costruirmi una carriera, fare la moglie e la madre. Ho avuto due gemelli quando ero molto giovane. Con lui mi sono fermata, tranquillizzata e mi sono ripresa quello che non ho potuto avere a vent’anni”.

MYRTA MERLINO ALZA IL VELO SULLA SUA STORIA CON MARCO TARDELLI

Adesso i due sono inseparabili e felici e secondo quanto riporta IlGiornale.it sembra che non si lascino sfuggire un San Valentino e nemmeno un week end d’amore, pronti alla fuga quando è possibile, ma non è stato sempre così facile soprattutto per via della loro famiglia allargata da mettere insieme: “Due persone famose, cinque figli da preservare, relazioni precedenti di cui tenere conto: non volevamo nasconderci, ma tenere tutto sotto traccia, per cui ci sono rimasta male quando si sono scatenati i giornali scandalistici”. Tutto è bene quel che finisce bene e lei stessa ammette di essere felice al suo fianco anche se durante il periodo di lockdown è stato difficile visto che, vivendo in due case diverse, si vedevano solo in fila al supermercato per rispettare le regole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA