La stagione televisiva si avvicina ai titoli di coda e come di consueto diversi programmi di punta si apprestano a chiudere i battenti per poi – salvo colpi di scena – ritornare dal prossimo settembre. Tra i format vicini alla conclusione spicca Pomeriggio 5, e non solo per lo spoiler sulla data di chiusura; al centro dell’attenzione c’è anche il destino di Myrta Merlino. La conduttrice, dopo due anni al timone del salotto di informazione e attualità, potrebbe infatti virare su altri progetti.

Quando finisce Pomeriggio 5? Ci ha pensato Giuseppe Candela per Dagospia – come riporta LaNostraTv – a dare delucidazioni ai telespettatori rispetto alla data prevista per la chiusura estiva del programma condotto da Myrta Merlino. Il giorno in questione sarebbe il prossimo 6 giugno 2025; 3 giorni dopo, con Alessandra Viero alla conduzione, partirà invece la versione estiva del talk che durerà fino alla regolare ripresa della prossima stagione televisiva come sempre fissata al prossimo settembre.

Myrta Merlino e Pomeriggio 5: le strade si separano dopo la chiusura estiva?

Capitolo conduttrice; il possibile addio di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 è una circostanza già chiacchierata da settimane e, dopo 2 anni al timone del talk, questa volta sembra davvero vicina ai saluti. Sempre Dagospia rivela infatti uno scenario che sembra ormai certo in vista della chiusura del programma e per la ripresa della prossima stagione televisiva. “L’esperienza, dopo 2 anni, si conclude”, spiega Giuseppe Candela; quindi – stando all’indiscrezione – Myrta Merlino non sarà la conduttrice di Pomeriggio 5 per la prossima stagione.

Il toto-nomi per sostituire Myrta Merlino alla condizione di Pomeriggio 5 sarebbe già partito ma le riserve sarebbero tutt’altro che sciolte. Si parla di diversi nomi al vaglio ma nessuno dei presunti volti chiamati ad ereditare il ruolo di padrona di casa sembra avere un vantaggio effettivo.