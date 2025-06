Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque e scoppia a piangere: “Mi mancherete moltissimo”

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque, i rumor dei giorni scorsi hanno trovato conferma nelle parole della diretta interessata che, nella puntata di oggi, venerdì 6 giugno 2025, la conduttrice ha ringraziato tutti e salutato il suo pubblico commuovendosi fino alle lacrime: “Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l’abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio e abbiamo raccontato la realtà così come, attraverso i fatti, le notizie le storie delle persone”

E subito Myrta Merlino, commossa fino alle lacrime per il suo addio a Pomeriggio Cinque ha continuato ringraziando tutti coloro che l’hanno aiutata ad entrare nelle case degli Italiani, dietro un programma lavorano tantissime persone, una vera e propria squadra che parte dall’editore, fino agli inviati ed a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Ed infine il ringraziamento più sentito e commosso lo ha rivolto ai telespettatori: “E poi ci siete voi, il pubblico, siete la cosa essenziale voi che seguite, ci sostenete, voi che non ci mollate mai e quindi a voi devo il grazie più grande e mi sono pure un po’ commossa oggi, mi mancherete moltissimo lo devo dire e quindi buona estate, state bene e non mollate mai.”

Il saluto commosso di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque lascia supporre che questa sarà l’ultima edizione di Pomeriggio Cinque con lei al timone. Per il momento non è chiaro quale sarà il futuro lavorativo della Merlino anche se da settimane rumor ed indiscrezioni sempre più insistenti hanno rilanciato il suo arrivo su Rete$ al timone di un nuovo talk di cronaca e politica, simile al suo storico programma, L’Aria che Tira, che per anni ha condotto su La7. Su chi sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque a settembre, invece, tutte le ipotesi sono aperte. È partito il ‘totonomi’ e tra i nomi più gettonati spicca Cesara Buonamici, volto storico del Tg5 che in anni più recenti si è mostrata in un’altra veste, quella di opinionista del Grande Fratello. Circolano anche i nomi di Serena Bortone, Simona Branchetti ed adesso è spuntata un nuovo nome: Sabrina Scampini. Chi di loro prenderà il posto di Myrta Merlino? Nel frattempo dal lunedì partirà la versione estiva Pomeriggio 5 News con al timone Alessandra Viero.

