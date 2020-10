Myrta Merlino: “Marco Tardelli è il mio sole”/ “Lui è la mia botta di cu*o”

Myrta Merlino, compagna di Marco Tardelli, madre di tre figli e conduttrice dell’Aria che tira, in onda ogni giorno, su La7, si racconta ai microfoni de La verità. Myrta Merlino di oggi è una donna sicura di sè, ma da piccola è stata una bambina cresciuta troppo in fretta. “Mia madre venne arrestata a Parigi quando mi aveva in pancia”, ha raccontato la Merlino. Dopo essersi iscritta ad economia, passò a Scienze Politiche ed è stata tra le prime a sperimentare l’Erasmus. Poi l’ingresso nel mondo del lavoro e quei 12 anni trascorsi in Rai accanto a Giovanni Minoli. “Mi ha insegnato tutto, dal montaggio alla musica. I miei autori perchè non mi sfugge niente”, racconta la Merlino che poi accettò di mettersi nuovamente in gioco con il passaggio a La 7 per la conduzione di un programma di economia. “La cosa strana è che mi proposero la seconda serata e ora conduco un programma pop del mattino“, aggiunge.

MYRTA MERLINO: “SONO ALLERGICA ALLE CHIACCHIERE INUTILI”

Conducendo ogni mattina L’aria che tira, Myrta Merlino ha la possibilità di affrontare ogni genere d’argomento riguardante la politica e l’attualità. La sua è una conduzione “materna perchè siamo davvero una famiglia”, racconta. Poi si sofferma sul dibattito sul coronavirus si cui si parla sempre più frequentamente in questi giorni dopo l’improvviso aumento del numero dei positivi. “Sono allergica alle chiacchiere inutili. Si parla delle cure contro il Covid e si scatenano guerre tra le Regioni e il Governo. I problemi della pandemia si sono sovrapposti a quelli strutturali. Chi fa informazione, credo debba aiutare la comunità facendo servizio pubblico”, racconta la Merlino che, sullo spazio che i programmi d’informazione dedicano al Covid, aggiunge: “I dati di questi giorni m’indurrebbero a dire di no”.

MYRTA MERLINO E L’AMORE CON MARCO TARDELLI

Non solo donna in carriera, ma anche madre e donna innamorata. Dopo la fine del matrimonio con Domenico Arcuri, ha ritrovato l’amore con Marco Tardelli. “Marco si definisce chiuso e timido, ma per me, è il sole, un uomo positivo e generoso. Mi sono conquistata tutto con le unghie e con i denti. Invece lui è la mia botta di cu*o“, ammette con sincerità. Una coppia che vive il proprio rapporto lontano dalle luci dei riflettori e sul rischio del gossip, conclude: “Abbiamo cercato a lungo di tenere bassa la nostra storia per rispetto dei nostri figli. Poi una foto di Chi ha ritratto la sua mano sotto la mia giacca e Vittorio Feltri scrisse un pezzo intitolato “Tardelli e la mano Myrta”. Dopo quattro anni di grande amore, se un giornale ci fa delle domande e delle foto, perchè no? L’altro giorno un paparazzo ci seguiva, l’abbiamo salutato tranquillamente. Viviamo con molta serenità“, ha concluso.



