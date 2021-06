Myrta Merlino: “Marco Tardelli mi amava già da 15 anni”/ “Miei figli ridono di noi”

Myrta Merlino, conduttrice televisiva che siamo abituati a vedere in onda quotidianamente su La 7 con il suo programma “L’Aria che Tira”, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, in edicola a partire da domani, giovedì 24 giugno 2021, nella quale ha parlato a tutto tondo del suo amore per l’ex calciatore Marco Tardelli. Un sentimento incredibile e travolgente, del quale la giornalista non riesce a fare a meno: “L’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata”.

La presentatrice ha raccontato di avere trascorso un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette, periodo nel quale stava letteralmente impazzendo per effetto della lontananza dal suo uomo. “Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci. Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini”. Poi, un retroscena tutto… familiare: “I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni”. Myrta Merlino si è sposata in età molto giovane, dicendo ‘finché morte non ci separi’ “senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni”.

MYRTA MERLINO: “MARCO TARDELLI MI AMAVA GIÀ DA QUINDICI ANNI”

Successivamente, sulle colonne di “Oggi”, Myrta Merlino ha ricordato il primo incontro con Marco Tardelli: uscirono una sera a cena e dopo 48 ore lui si era già trasferito a vivere a Roma. “Rimasi frastornata da tanta audacia. Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni e mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide, dicendo che non si era mai fatto avanti perché ero sposata. Lui è un uomo perbene”.

Sicuramente un segno di profondo rispetto da parte di Tardelli nei confronti della Merlino, che però, ora come ora, pare nutrire qualche rimpianto di fronte a questa prospettiva: “Se si fosse dichiarato già allora, avremmo passato più tempo insieme, anche se forse non era il momento per me”.

