Myrta Merlino “Obbligo vaccino sacrosanto”/ “Draghi parla chiaro e tira dritto”

Myrta Merlino si schiera pubblicamente a fianco del premier Mario Draghi in quanto a obbligo vaccinale anti covid, e spera che nei prossimi mesi vi sia una comunicazione più chiara, evitando la confusione dell’ultimo anno. Ospite negli studi del programma di La7 In Onda, la nota giornalista e conduttrice, moglie del campione del mondo 1982 Marco Tardelli, chiacchierando con Concita De Gregorio e David Parenzo in merito alla conferenza stampa di ieri, ha spiegato: “La cosa che ha detto Draghi in conferenza stampa è molto semplice, i partiti parlano e io decido. Quando dice sì all’obbligo vaccinale e sì al green pass, con buona pace di Ema e di Aifa sta dicendo che ha già deciso”.

Michele Bravi/ "Sanremo? Con una canzone valida ci riproverei" (Rtl 102.5 Power Hits)

“Vorrei scrivere una letterina di Natale di inizio anno a Ema e Aifa – ha proseguito un po’ ironica Myrta Merlino – ovvero diteci una cosa sola sui vaccini, non iniziamo di nuovo con AstraZeneca etc… Io credo che l’obbligo vaccinale sia sacrosanto. Non perché sono una ideologa del vaccino, ma perché credo che vogliamo tutti vivere e abbiamo un desiderio enorme di riavere le nostre libertà e di poter stare insieme senza mascherine, andare al cinema, a teatro, ai concerti, di baciarci, di abbracciarci, tutte cose normali che ci piacciono nella vita. Se l’obbligo vaccinale fa sì che possiamo riprendere a fare tutto ciò faccio fatica a capire quale sia il dibattito”.

Sal Da Vinci/ “Mio nipote Salvatore? Amore senza filtri, iniziai a recitare a 6 anni”

MYRTA MERLINO: “VOGLIO VIVERE LIBERAMENTE CON QUALUNQUE MEZZO”

Myrta Merlino ha quindi lodato il premier per la sua scelta, confermando di fatto quanto le “manfrine” dei partiti contino poco. Fino ad oggi, infatti, il presidente del consiglio ha sempre tirato dritto per la sua strada, con l’obiettivo di far finire il prima possibile questa terribile pandemia di covid.

“Io – ha aggiunto e concluso Myrta Merlino – voglio vivere liberamente e per farlo va messo in atto qualunque mezzo possibile, vaccino obbligatorio o green pass che sia. Draghi ha detto queste cose con enorme chiarezza, lui ha un grande vantaggio, pensa dritto, parla dritto, agisce dritto. Capisci sempre la direzione in cui sta andando. E anche oggi mi è sembrato molto chiaro”.

Rosanna Banfi/ “Ricordo più bello di mio marito Fabio Leoni? Il primo 'non-bacio'”

© RIPRODUZIONE RISERVATA