Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio Cinque/ Spuntano due nuovi nomi per la conduzione

Pomeriggio Cinque, svolta alla conduzione: Simona Branchetti al posto di Myrta Merlino?

L’avventura di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque sembra già giunta ai titoli di coda. La conduttrice Mediaset potrebbe presto lasciare la conduzione del format di Canale Cinque dopo una sola stagione al posto di Barbara D’Urso. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TVBlog.it, Simona Branchetti è la conduttrice in pole position per raccogliere il testimone della Merlino. “La voce più insistente che arriva dalle parti del Biscione è la seguente: Simona Branchetti sarebbe in pole per prendere il posto di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 dalla prossima stagione”.

Oltre al nome della Branchetti, che abbiamo visto in passato alla conduzione di Morning News, resta viva anche la pista che porta a Federica Panicucci. La presentatrice di Mattino Cinque e Mattino Quattro rappresenta un’alternativa, così come Cesara Buonamici. La giornalista, reduce dall’esperienza come opinionista del Grande Fratello, è indietro nelle gerarchie rispetto a Simona e Federica, ma rappresenta una soluzione più che valida. E per Myrta Merlino, che resterà comunque a Cologno Monzese, potrebbero spalancarsi le porte di un programma serale.

Myrta Merlino, nuovo programma su Rete 4 dopo l’addio a Pomeriggio Cinque?

Sempre stando a quanto riportato da Blogo, Myrta Merlino, ormai pronta a lasciare il timone di Pomeriggio Cinque, potrebbe accasarsi su Rete 4. “A sua volta, l’ex conduttrice de L’Aria Che Tira dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata. D’altronde era questa l’idea di Pier Silvio Berlusconi, quando un anno fa circa decise di ingaggiare da La7 la Merlino” riporta TVBlog.it

Ad anticipare la notizia di un possibile trasloco di Myrta Merlino su Rete 4 era stato Dagospia, già nei mesi scorsi. “Non tutti sanno che dal prossimo settembre il Biscione potrebbe optare per una nuova soluzione: dare alla Merlino un programma politico di prima serata su Rete 4 e mettere al timone del pomeriggio di Canale 5 un volto di rete. A contendersi l’agognato ruolo due conduttrici, Federica Panicucci e il mezzobusto del Tg5 Simona Branchetti”. Gli alti e bassi raccolti da Myrta Merlino in questa sua prima annata alla guida di Pomeriggio Cinque sembrano aver portato Pier Silvio Berlusconi a valutare altre strade, con il programma ancora in cerca di una quadra definitiva dopo l’addio di Barbara D’Urso.

