Myrta Merlino sostituisce Barbara D’Urso/ “Nessun antagonismo, siamo così diverse”

Myrta Merlino prende il posto della D’Urso, alla guida di Pomeriggio 5

Le indiscrezioni sono state confermate, Myrta Merlino prenderà il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 come effetto della rivoluzione attuata da Pier Silvio Berlusconi. In occasione di un’intervista a Libero, la conduttrice de L’Aria che tira ha commentato l’addio a Mediaset della conduttrice e il suo avvento nel programma di Canale 5.

Barbara D'Urso cambia vita dopo la bocciatura Mediaset/ É polemica sulla svolta all'orto

“Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo con Barbara D’Urso. Siamo così diverse, poi quel programma era figlio di un’idea del pomeriggio opposta a quello che si ispirerà il mio. Da settembre inizia un percorso differente” ha affermato sfatando il gossip su una presunta rivalità con la presentatrice.

Myrta Merlino e Marco Tardelli, vacanze d'amore a Pantelleria/ Tra coccole e giochi in acqua...

Myrta Merlino parla di come sarà il suo Pomeriggio 5: “Seguiremo l’attualità stretta”

Pomeriggio 5, verrà preso in gestione dalla Merlino e si incentrerà principalmente sul fare informazione: “Piersilvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti, virare di più sull’informazione. Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa” afferma la conduttrice a Libero.

E ancora: “Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli”. Il programma non escluderà i politici tra i suoi ospiti, ma non si configurerà come un talk show: “Non mi interessa avere quello di destra e quello di sinistra che se le danno di santa ragione. Seguiremo l’attualità stretta, analizzando i fenomeni sociali che essa nasconde, cercando di capire le tendenze e i perché e contestualizzando il tutto in una dimensione anche politica. In fondo la politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv” assicura il volto televisivo.

Barbara D'Urso perde la causa contro Damiano Er Faina/ L'aveva definita “imbecille”

© RIPRODUZIONE RISERVATA