Voci sempre più insistenti parlano di un cambio al timone di Pomeriggio 5: Myrta Merlino potrebbe lasciare e il nome della possibile sostituta è davvero inaspettato.

La stagione televisiva si avvicina alla sua fase calda, quella in cui si cominciano a fare i conti. Dati Auditel alla mano, il bilancio dei programmi viene valutato, i conduttori messi alla prova e le scelte editoriali rimesse in discussione.

In tutto questo, Pomeriggio 5 è, ancora una volta, al centro di un vortice mediatico. Dopo l’uscita di scena di Barbara d’Urso, che aveva tenuto la guida del programma per anni, l’arrivo di Myrta Merlino aveva rappresentato una scelta netta, scelta che, oggi, viene messa in discussione.

Chi potrebbe sostituire Myrta Merlino a Pomeriggio 5

All’inizio sembrava la strada giusta. Volto noto dell’informazione, taglio rigoroso, una conduzione che voleva prendere le distanze dal trash e puntare più sul racconto della realtà. Però, come spesso accade, le intenzioni non sempre bastano. Infatti, nel corso dei mesi, gli ascolti di Pomeriggio 5 sono stati altalenanti, e il pubblico che era affezionato al format precedente sembra non aver completamente accettato il cambiamento.

Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni hanno cominciato a circolare con insistenza. Fonti interne parlano di una riflessione in corso ai vertici Mediaset, che starebbero valutando un nuovo volto alla guida del programma. Nulla è ancora ufficiale, certo, ma i segnali ci sono tutti. E se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un altro terremoto in casa Biscione.

Il nome che sta rimbalzando da un retroscena all’altro, e che ha già acceso il dibattito tra addetti ai lavori e fan del programma, è quello di Greta Mauro. Classe 1976, conduttrice solida e di grande esperienza, Greta è nota per la sua capacità di spaziare tra temi differenti con naturalezza e credibilità. Secondo l’esperto Gabriele Parpiglia, che ha lanciato la bomba durante una delle sue analisi, sarebbe proprio lei la figura su cui Mediaset sta ragionando per rilanciare il pomeriggio di Canale 5.

Greta Mauro non è un volto qualsiasi. Ha alle spalle una lunga carriera fatta di televisione seria, programmi culturali, attualità e politica. Una scelta che, se confermata, segnerebbe una continuità rispetto al cambio voluto con l’arrivo della Merlino, ma con un possibile ritorno a una conduzione più empatica e meno distaccata. Una figura autorevole, sì, ma anche capace di parlare al grande pubblico senza risultare troppo distante.

Il pubblico, ovviamente, si divide. C’è chi difende la Merlino a spada tratta, sostenendo che serviva solo più tempo per consolidare il nuovo corso, e chi invece spera in una ventata d’aria fresca, convinto che Pomeriggio 5 debba ritrovare quel mix di leggerezza e informazione che lo ha reso popolare per anni.

Intanto, Myrta Merlino continua regolarmente la conduzione, ma le ombre sul futuro si allungano. E con l’estate alle porte, il momento delle decisioni si avvicina. Come sempre accade in televisione, tutto può cambiare all’improvviso. E stavolta, il cambiamento potrebbe avere il volto elegante e deciso di Greta Mauro.