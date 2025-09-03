L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha voluto inviare un messaggio al collega che ha preso il suo posto, le parole chiare e dirette per lui

Il primo settembre Gianluigi Nuzzi ha ufficialmente preso il posto di Myrta Merlino nella fascia pomeridiana di Canale Cinque. Come era stato anticipato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset – avvenuta poco prima del mese di agosto – si è deciso di sostituire non solo la conduttrice, ma anche di dare un volto nuovo al format che è andato in onda per tanti anni sulla rete ammiraglia.

Così, in modo del tutto inaspettato, proprio mentre Nuzzi si preparava ad andare in onda con l’appuntamento pomeridiano, è arrivato il messaggio di Myrta Merlino, giornalista che aveva preso il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e che è rimasta alla conduzione per due anni.

Le parole di Myrta Merlino per Gianluigi Nuzzi, la sua reazione

Che Myrta Merlino avrebbe lasciato Pomeriggio Cinque era cosa nota, le voci su una sua possibile sostituzione erano già iniziate a circolare l’anno scorso, poi Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di confermare la sua conduzione. Nel corso dell’ultima stagione televisiva, però, le cose sono cambiate e l’ad Mediaset alla fine ha deciso di dare un nuovo volto al pomeriggio di Canale Cinque. L’intenzione è quella di battere La Vita in Diretta – in onda su Rai 1 – in termini di ascolti e per questo si è deciso di cambiare anche format.

Gianluigi Nuzzi, infatti, è arrivato con Dentro la Notizia, un programma che a differenza di Pomeriggio Cinque è maggiormente incentrato sulla cronaca e l’attualità. Non è tardata ad arrivare la reazione di Myrta Merlino nel corso della prima puntata del nuovo programma, la giornalista ha voluto condividere un augurio per il collega attraverso una semplice storia Instagram.

“Un grande abbraccio e un forte in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura! Daje“, queste le parole dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, che ha lasciato il posto dopo soli due anni di conduzione. Un modo per augurare buona fortuna a un collega, ma per molti un’occasione per dimostrare che non ci sarebbe alcun malumore da parte sua rispetto alla decisione presa da Mediaset.

Dopo che era stata resa nota la notizia della sua sostituzione nella fascia pomeridiana di Canale Cinque si era parlato di un programma in prima serata su Rete 4 per Myrta Merlino. Al momento, nonostante la giornalista abbia rinnovato il suo contratto con Mediaset, non si sa quale spazio le sarà affidato. Per restare nell’azienda del Biscione, però, vorrà dire che presto potrebbe arrivare per lei un programma nuovo.

Intanto il cambiamento del pomeriggio di Canale Cinque pare abbia funzionato, Nuzzi nel salutare il pubblico ha spiegato di cosa si occuperò Dentro la Notizia e non ha perso occasione per lanciare una frecciata alla concorrenza: “(…) Con molto rispetto della concorrenza, noi facciamo il nostro: non siamo affacciati, ma vogliamo essere protagonisti“.