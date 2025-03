Myrta Merlino scopre i fuorionda di Dario Maltese a Pomeriggio 5: cos’è successo

Questa sera, mercoledì 26 marzo 2025, a Striscia la Notizia è stato consegnato un Tapiro d’oro nientemeno che alla conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino. Tutto è nato da alcuni fuorionda pescati dal tg satirico di Antonio Ricci, inerenti ad alcuni “sospetti” comportamenti di Dario Maltese, che la scorsa settimana ha sostituito proprio la collega, per poche puntate, al timone del programma pomeridiano di Canale 5. Valerio Staffelli si è così messo sulle tracce della conduttrice, come mostrato nella puntata di stasera.

Nello specifico, nei fuorionda a lei mostrati si vede Dario Maltese alle prese con un particolare gesto scaramantico poco prima di andare in onda con Pomeriggio 5: il lancio del sale. I video mostrano infatti che il conduttore, assieme ad alcune collaboratrici della trasmissione, ha preso alcune manciate di sale grosso e le ha lanciate come presunta forma scaramantica, ogni volta poco prima di fare il suo ingresso in studio, assieme all’esclamazione “mer*a, merd*a, mer*a!”.

Valerio Staffelli: “Dario Maltese vorrebbe prendere il tuo posto?“

Myrta Merlino rimane inizialmente perplessa osservando i fuorionda che le sono stati mostrati da Valerio Staffelli, il quale le ha consegnato il classico Tapiro d’oro. La conduttrice non si spiega infatti le motivazioni che avrebbero spinto Dario Maltese a compiere quei gesti scaramantici prima di andare in onda: “Non lo sapevo, che roba strana, perché? Buona sorte? Non sapevo“. L’inviato di Striscia la Notizia a quel punto “punzecchia” il conduttore e domanda alla Merlino: “Perché l’hanno fatto? Forse lui vorrebbe prendere il suo posto e quindi lancia il sale?“.

La conduttrice però respinge quest’ipotesi e rivolge parole di apprezzamento per il collega nonché colui che l’ha sostituita: “Non credo, io e Dario siamo amici. È una persona molto carina, io mi fido tanto di lui“. La Merlino, dopo la temporanea e breve assenza, è poi tornata al timone di Pomeriggio 5 a partire dall’inizio di questa settimana.