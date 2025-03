Stefania Orlando è al televoto per la finale al Grande Fratello per la seconda volta. Lo scorso dicembre, Stefania è tornata nella Casa più spiata d’Italia a distanza di quattro anni dalla sua ultima partecipazione. Anche in questo secondo percorso, la conduttrice ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, dando sempre le sue taglienti opinioni sui concorrenti e conquistando di nuovo il pubblico a casa. Questa sera, lunedì 10 marzo, la Orlando è al televoto per eleggere il terzo finalista di quest’edizione e sono in tanti a tifare per lei.

Secondo i pronostici, infatti, potrebbe essere una tra Stefania e Zeudi Di Palma a vincere il televoto per la finale. A tal proposito, a Mediaset sembrano avere le idee molto chiare. Il motivo? Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, le opinioniste e la stessa conduttrice, Myrta Merlino, hanno fatto un palese endorsement nei confronti della Orlando. Tra gli ospiti del talk show c’era Anna Pettinelli, una grande amica della gieffina, che è anche andata a trovarla nella Casa. Chiaramente, la professoressa di Amici ha colto l’occasione per spronare il pubblico a votare per la sua amica, così da mandarla in finale.

Pomeriggio Cinque tifa per Stefania Orlando al Grande Fratello: il tifo di Myrta Merlino e Anna Pettinelli

Dopo aver sentito l’appello di Anna Pettinelli, però, la ‘padrona di casa’ Myrta Merlino non è rimasta in silenzio, bensì anche lei ha palesato il suo tifo per Stefania Orlando. “Alfonso Signorini noi te lo dobbiamo dire, qua tifiamo per Stefania”, ha detto la conduttrice. L’unica voce fuori dal coro tra gli ospiti di Pomeriggio Cinque è stata quella di Patrizia Groppelli, la quale ha dichiarato che, nel caso Stefania arrivasse in finale, non sarebbe giusto nei confronti degli altri concorrenti che sono in Casa da molto più tempo di lei. La risposta della Pettinelli non è tardata ad arrivare, ribadendo che, a detta sua, il percorso della Orlando è stato il più meritevole.

Ad ogni modo, questo endorsement da parte di un programma di punta della Mediaset ha fatto storcere il naso. Secondo alcuni utenti, infatti, la Merlino, in quanto conduttrice, non si sarebbe dovuta esporre apertamente a favore di Stefania, considerando che c’era ancora un televoto aperto tra cinque concorrenti del Grande Fratello. D’altro canto, in tanti, invece, le hanno dato ragione, ritenendo che Myrta abbia il diritto di esprimere una sua eventuale preferenza.